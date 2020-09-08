Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 370’inci gününde bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 370’inci gününde 152. aile olan ve 2015 yılında 13 yaşında iken kaçırıldığı iddia edilen Erdal Çetin için annesi Ruşen Çetin eyleme katıldı. TEOG sınavına girmek için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını ve 6 yıldır çocuğuyla görüşmediğini söyleyen anne Çetin, çocuğunun dağda olduğunu ve HDP tarafından kaçırıldığını söyledi. Çetin, “13 yaşındaydı kaçırıldığı zaman oğlumu istiyorum gelmesini istiyorum. Devletimiz çok şükür yanımızda her türlü desteğini veriyor, oğlumun kavuşmasını istiyorum 6 yıldır. TEOG sınavına gitti, kaçırıldığını ve oraya gittiğini sonradan öğrendik. En başta devletimize başvurduk, kayıp ilanı verdik. Devletimizde bize yardımcı oluyor, umutsuz değilim. Oğlumu çok seviyorum bir an önce inşallah kavuşuruz” dedi.

