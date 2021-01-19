Terör örgütü tarafından zorla kaçırılan çocukların geri dönmesini sağlamak için HDP Diyarbakır İl binası önünde 505 gündür yağmur, çamur demeden devam eden ve her geçen gün yeni bir ailenin katıldığı evlat nöbeti, terör örgütü ve örgüte müzahir yayın organlarını rahatsız etmeyi sürdürüyor.

Sık sık evlat nöbetinin bitmesi gerektiğini söyleyen ve evlat nöbeti nedeniyle örgütte televizyon izlemeyi dahi yasaklayan PKK’lı sözde yöneticiler, terör örgütüne müzahir yayın organlarını devreye soktu. Terör örgütüne müzahir yayın organları evlat nöbeti ile ilgili yalan haberler servis ederek, 505 gündür devam eden nöbete gölge düşürmeye çalışıyor.

Evlat nöbetine çirkin iftira

Alınan bilgiye göre, son olarak terör örgütüne müzahir bir yayın organı “polis, HDP Diyarbakır il Binası önünde oturması için Hanım Sever adlı kişiye 10 bin TL para teklif etti” yönünde evlat nöbetindeki aileleri de zan altına alan çirkin bir iftira ortaya attı.

Anne ile değil baba ile görüşüldü

Güvenlik güçlerince terör örgütünde bulunan Amara Viyan kod adlı Rojda Sever ve Amara Beritan kod adlı Rozerin Sever’in ailesinin de desteğini alarak teslim olmasını sağlamak için baba ile bir kez görüşme gerçekleştirdi. Baba İsmail Sever’in örgüt sempatizanı olduğunun anlaşılması üzerine bu görüşme uzatılmadı ve hemen sonlandırıldı. Ayrıca söz konusu haberin aksine güvenlik güçlerinin baba dışında anne Hanım Sever ile hiç görüşmediği ortaya çıktı.