HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlat nöbetine çirkin iftira

Evlat nöbetine çirkin iftira

19.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü tarafından zorla kaçırılan çocukların geri dönmesini sağlamak için HDP Diyarbakır İl binası önünde 505 gündür yağmur, çamur demeden devam eden ve her geçen gün yeni bir ailenin katıldığı evlat nöbeti, terör örgütü ve örgüte müzahir yayın organlarını rahatsız etmeyi sürdürüyor.Sık sık evlat nöbetinin bitmesi gerektiğini söyleyen ve evlat nöbeti nedeniyle örgütte televizyon izlemeyi dahi yasaklayan PKK’lı sözde yöneticiler, terör örgütüne müzahir yayın organlarını devreye soktu.

Terör örgütü tarafından zorla kaçırılan çocukların geri dönmesini sağlamak için HDP Diyarbakır İl binası önünde 505 gündür yağmur, çamur demeden devam eden ve her geçen gün yeni bir ailenin katıldığı evlat nöbeti, terör örgütü ve örgüte müzahir yayın organlarını rahatsız etmeyi sürdürüyor.
Sık sık evlat nöbetinin bitmesi gerektiğini söyleyen ve evlat nöbeti nedeniyle örgütte televizyon izlemeyi dahi yasaklayan PKK’lı sözde yöneticiler, terör örgütüne müzahir yayın organlarını devreye soktu. Terör örgütüne müzahir yayın organları evlat nöbeti ile ilgili yalan haberler servis ederek, 505 gündür devam eden nöbete gölge düşürmeye çalışıyor.

Evlat nöbetine çirkin iftira
Alınan bilgiye göre, son olarak terör örgütüne müzahir bir yayın organı “polis, HDP Diyarbakır il Binası önünde oturması için Hanım Sever adlı kişiye 10 bin TL para teklif etti” yönünde evlat nöbetindeki aileleri de zan altına alan çirkin bir iftira ortaya attı.
Anne ile değil baba ile görüşüldü
Güvenlik güçlerince terör örgütünde bulunan Amara Viyan kod adlı Rojda Sever ve Amara Beritan kod adlı Rozerin Sever’in ailesinin de desteğini alarak teslim olmasını sağlamak için baba ile bir kez görüşme gerçekleştirdi. Baba İsmail Sever’in örgüt sempatizanı olduğunun anlaşılması üzerine bu görüşme uzatılmadı ve hemen sonlandırıldı. Ayrıca söz konusu haberin aksine güvenlik güçlerinin baba dışında anne Hanım Sever ile hiç görüşmediği ortaya çıktı.

Rahatsızlığın nedeni ikna teslimlerin artması
Terör örgütünün, güvenlik güçlerinin ailelerle görüşmesinden ve evlat nöbetinden rahatsızlığının nedeni, örgütten son yılların en yüksek kaçışların yaşanıyor olması.
Jandarma ve emniyet ikna birimlerinin 12 bin aile ile görüşmesi ve Diyarbakır’da devam eden evlat nöbetinin katkısıyla 2016’dan bugüne kadar 874 örgüt mensubu sadece ikna yoluyla teslim oldu. Bu ikna çalışmaları ile evlat nöbetindeki 22 aile de çocuklarına kavuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
19 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!19 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının faziletiAllahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının fazileti

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak açıklandı!

Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı (Nur Vergin kimdir?)

Ünlü sosyoloğa son veda! Erdoğan da katıldı

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Sağlık çalışanlarına getirilen izin yasağı kaldırıldı

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

İSKİ su kesintisi 19 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Resulayn'daki patlamanın failleri yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.