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  4. Evlat nöbetini sürdüren anne terör milislerinin en ağır ceza almasını istiyor

Evlat nöbetini sürdüren anne terör milislerinin en ağır ceza almasını istiyor

28.11.2020 13:16 | Son Güncelleme:
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin 453 gündür hikayeleri yürek burkmaya devam ediyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin 453 gündür hikayeleri yürek burkmaya devam ediyor. Çocuğu dağa kaçırılan acılı annelerden Esmer Koç, PKK ve HDP milislerinin en ağır ceza alması gerektiğini söyledi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 453 gündür devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemde yer alan Esmer Koç, PKK ve HDP’nin milislerinin en ağır ceza almasını istediğini söyledi. Koç, “Her yerde kızımı arayıp sormuşum fakat kızımı bulamadım. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum, bende onlardan şikayetçi oldum. 4 kişi hapiste, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımızdan isteğim mahkeme sürüyor en ağır ceza neyse onlara versinler. PKK ve HDP’nin milislerini içeriye aldırtmak istiyorum. Yeter artık fakir fukaranın çocuğunu dağa gönderiyorlar, PKK’ya satıyorlar. Kızım gel seni kandırıp götürdüler, seni sattılar orası senin yerin değil. Her yerde devletimiz, asker ve polisimiz var o zalimlerin elinden kaç devletimize teslim ol. Devlet, bayrak, askerler bizimdir, gel teslim ol” dedi.

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