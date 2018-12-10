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'Evlat', saman arasındaki uyuşturucuyu buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir çiftlik evinde, 'Evlat' isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş 1 kilo 350 gram esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

'Evlat', saman arasındaki uyuşturucuyu buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir çiftlik evinde, 'Evlat' isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş 1 kilo 350 gram esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 8 Aralık'ta Merkezefendi ilçesindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir çiftlik evinde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Evlat' ile yapılan aramada saman balyaları arasında 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Aramada şüphelilere ait ruhsatsız bir av tüfeği de bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, çiftlik evindeki 2 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 adresteki operasyonlarda ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

'Evlat', saman arasındaki uyuşturucuyu buldu

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