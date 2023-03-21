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  4. Evlat vahşeti! 'Neden çalışmıyorsun?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü

Evlat vahşeti! 'Neden çalışmıyorsun?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü

21.03.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Mert C.A. (25), herhangi bir işte çalışmadığı gerekçesiyle tartıştığı babası Kenan A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı genç, kaçtıktan kısa süre sonra Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Evlat vahşeti! 'Neden çalışmıyorsun?' diyen babasını bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde 20 Mart'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Mert C.A. ile babası Kenan A. arasında oğlunun bir işte çalışmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine eline bıçak alan Mert C.A., babasını yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kenan A.'yı hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Mert C.A. Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şüphelinin ifadesinde, herhangi bir işte çalışmaması sebebi ile çıkan tartışma sırasında babasını yaralayıp kaçtığını, önceden uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, daha önce de babasını yaralama girişiminde bulunduğunu, psikolojisinin bozuk olduğunu ancak herhangi bir tedavi görmediğini iddia ettiği öğrenildi. Mert C.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eyüpsultan

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