"Evlatları için mücadele eden annelerin arkasındayız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hicri takvime göre muharrem ayının içinde bulunulduğunu anımsatan Karamollaoğlu, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin Aşure Günü'nde acımasızca katledildiğini söyledi. İslam coğrafyasının bugün de Kerbela'ya dönüştüğünü, her gün binlerce masum insanın kanının akıtıldığını ifade etti.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da zalimlerin ve kan dökenlerin hiçbir zaman hayırla anılmayacağını vurgulayan Karamollaoğlu, dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül 2001 saldırılarının İslam dünyasının Kerbela'ya döndüren önemli hadiselerden olduğunu kaydetti.

- "Annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir"

Karamollaoğlu, demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu tür kalkışma ile bir daha karşılaşmaması temennisinde bulundu.