Evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek

Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan annelerin evlatları için tuttuğu nöbete vatandaşlardan destek geldi. Farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin "http://www.annelerleberaberiz.com" adlı internet sitesi aracılığıyla paylaştığı metin, kısa sürede toplumun her kesiminden vatandaş tarafından imzalandı. Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi ve nöbete destek her geçen gün artıyor. Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtarması sonrası Ayşegül Biçer, Remziye Akkoyun ile Fevziye Çetinkaya'nın "evlat nöbeti"ne sivil inisiyatiften de destek geldi. "http://www.annelerleberaberiz.com" adlı internet sitesi aracılığıyla farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin imzacı olarak yer aldığı "Çocuklarımızı Öldürmelerine Sessiz Kalmayacağız" başlıklı bir açıklama paylaşıldı.

Diyarbakırlı annelerin fotoğraflarının da yer aldığı açıklamaya kısa sürede öğretmenlerden ev hanımlarına, esnaftan iş insanlarına, öğrencilerden gazetecilere kadar binlerce vatandaş imza koydu. - Annelik gücü "Annelik gücü"ne dikkat çekilen açıklamada, "Kamuoyu tarafından bilinen, güvenlik güçlerinin mücadele ettiği, ancak bir kesimin nedense hiçbir zaman görmediği, görmek istemediği terör örgütü PKK'nın çocuklarımızı hedef alan kirli amaçları, karşılarında duramayacakları bir güçle, annelik gücüyle açığa çıkmıştır." ifadesine yer verildi. Siyasi parti kimliğini ve siyaseti araç olarak kullanarak çocuklardan terörist oluşturma planları yapanların bu planlarının ilk kez annelerin isyanıyla gizlenemez duruma geldiği vurgulanan açıklamada, evlerinde, okullarında olmaları gereken çocukları PKK ve destekçilerinin ailelerinden kopararak, bir çocuktan terörist yetiştirmek amacıyla, hem çocukları hem de ailelerini sonu gelmez bir zulme maruz bıraktıklarına işaret edildi. Ailelerin çığlığına destek istenen açıklamada, şunlar kaydedildi: