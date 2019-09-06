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Evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 23:18 | Son Güncelleme

Çocuklarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan annelere destek olmak isteyen vatandaşlar, "http://www.annelerleberaberiz.com" adlı internet sitesinde imza kampanyasına katılıyor - Sitede öğretmenlerden ev hanımlarına, esnaftan iş insanlarına, öğrencilerden gazetecilere kadar binlerce kişi evlatlarını isteyen annelere imzalarıyla destek verdi - İmzaya açılan metinden: "Çocuklarımızı terörist yapmak için dağa çıkarmak ne kadar utanç verici ise Diyarbakır'da çocuklarını isteyen analara karşı sessiz kalmak da aynı derecede utanç vericidir"

Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan annelerin evlatları için tuttuğu nöbete vatandaşlardan destek geldi.

Farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin "http://www.annelerleberaberiz.com" adlı internet sitesi aracılığıyla paylaştığı metin, kısa sürede toplumun her kesiminden vatandaş tarafından imzalandı.

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi ve nöbete destek her geçen gün artıyor.

Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtarması sonrası Ayşegül Biçer, Remziye Akkoyun ile Fevziye Çetinkaya'nın "evlat nöbeti"ne sivil inisiyatiften de destek geldi.

"http://www.annelerleberaberiz.com" adlı internet sitesi aracılığıyla farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin imzacı olarak yer aldığı "Çocuklarımızı Öldürmelerine Sessiz Kalmayacağız" başlıklı bir açıklama paylaşıldı.

Diyarbakırlı annelerin fotoğraflarının da yer aldığı açıklamaya kısa sürede öğretmenlerden ev hanımlarına, esnaftan iş insanlarına, öğrencilerden gazetecilere kadar binlerce vatandaş imza koydu.

- Annelik gücü

"Annelik gücü"ne dikkat çekilen açıklamada, "Kamuoyu tarafından bilinen, güvenlik güçlerinin mücadele ettiği, ancak bir kesimin nedense hiçbir zaman görmediği, görmek istemediği terör örgütü PKK'nın çocuklarımızı hedef alan kirli amaçları, karşılarında duramayacakları bir güçle, annelik gücüyle açığa çıkmıştır." ifadesine yer verildi.

Siyasi parti kimliğini ve siyaseti araç olarak kullanarak çocuklardan terörist oluşturma planları yapanların bu planlarının ilk kez annelerin isyanıyla gizlenemez duruma geldiği vurgulanan açıklamada, evlerinde, okullarında olmaları gereken çocukları PKK ve destekçilerinin ailelerinden kopararak, bir çocuktan terörist yetiştirmek amacıyla, hem çocukları hem de ailelerini sonu gelmez bir zulme maruz bıraktıklarına işaret edildi.

Ailelerin çığlığına destek istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir çocuktan terörist doğuran karanlığa ses çıkaramayanların, annelerin çocuklarına kavuşmak için ortaya koydukları direnişi görmezden gelenlerin çocuğunu arayan annelerin yanında duramama acizliğine karşılık, çocuklarımızın yaşam hakkını savunmayı hem insani hem de mesleki bir görev olarak değerlendiriyoruz. Çocuklarımızı terörist yapmak için dağa çıkarmak ne kadar utanç verici ise Diyarbakır’da çocuklarını isteyen analara karşı sessiz kalmak da aynı derecede utanç vericidir. Siyaseti perde yaparak, barış adı altında çocuklarımızı terör örgütü PKK’ya kaçıranlara karşı, çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi, annelerin yanında olacağımızı, PKK’nın ve destekçilerinin çocuk ve anne kıyımına sessiz kalmayacağımızı ifade ediyoruz. Çocuklarımızın yeri evleri ve okullarıdır, terör örgütü PKK’nın saklandığı mağaralar değildir.

Çocuklarımızdan anneleri nasıl vazgeçmiyorsa biz de onlardan vazgeçmiyor ve onları okullarında, üniversitelerde öğrenci olarak görmek istiyoruz. PKK’nın çocuklarımızı öldürmesine, çocuktan terörist yetiştirmek için PKK ile ortaklık yapanlara, terör kanını çocuklara bulaştıranlara sessiz kalmayacağız. PKK’nın ve destekçilerinin yaptıkları anne ve çocuk katliamında tarafımız devletimizin, annelerimizin ve çocuklarımızın yanıdır. Diyarbakır’dan yükselen annelerin feryadı, terör örgütünün ve terör örgütü sevicilerinin planlarını bozacaktır. Çünkü terörün boyutu ne olursa olsun, nereden destek alırsa alsın, anne yüreğinin gösterdiği güç karşısında duramayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırlı anneler PKK

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