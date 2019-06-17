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Evlatları siyanürle intihar eden anne-babanın 'yasaklansın' feryadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 10:43 | Son Güncelleme

MERSİN'de, internet üzerinden sipariş ettiği siyanürü içerek yaşamına son veren Recepcan Sayır'ın (21) anne ve babası, siyanür başta olmak üzere insan sağlığına zararlı tüm kimyasallara kolayca erişilmesinin önlenmesini istedi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, internet üzerinden sipariş ettiği siyanürü içerek yaşamına son veren Recepcan Sayır'ın (21) anne ve babası, siyanür başta olmak üzere insan sağlığına zararlı tüm kimyasallara kolayca erişilmesinin önlenmesini istedi. Acılı anne Senem Sayır, "Siyanürü yeni bildim, yeni öğrendim. Yasaklansın, benim derdim bu. Oğlum gitti zaten. Geri gelmeyecek. Başkaları gitmesin" diyerek feryat etti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi uzaktan öğrenim 3'üncü sınıf öğrencisi Recepcan, anne- babası ve 2 kardeşi ile birlikte 6 Haziran'da merkez Mezitli İlçesi’ne bağlı Çevlik Mahallesi'nde piknik yaptı. Ertesi gün sabah saatlerinde babasının otomobili ile evden ayrılan Recepcan'dan uzun süre haber alamayan baba İrfan Sayır, diğer oğlu Alican ile birlikte Recep'i aramaya başladı. Uzun aramaların sonuç vermemesi üzerine, oğlunun piknik yaptıkları bölgeye gitmiş olabileceğinden şüphelenen baba, komşusu ile birlikte bölgeye gitti.

Piknik alanında gördüğü otomobilinin yanına koşan baba, Recep'in kilitli aracın içerisinde hareketsiz halde yattığını gördü. İrfan Sayır, eline geçirdiği taşla aracın camını kırarak kapıyı açtıktan sonra Recepcan'ı dışarı çıkarıp sağlık ve güvenlik ekiplerini aradı. Bölgeye ulaşan 112 ekipleri, üniversite öğrencisinin zehirli bir sıvı içerek yaşamını yitirdiğini saptadı. Araçta, 0.2 gramı 70 kilogram ağırlığındaki bir insanı bir kaç dakika içinde öldürecek kadar etkili bir kimyasal olan siyanür kutusu bulunurken, Recepcan'ın siyanür içerek intihar ettiği belirlendi. Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Recepcan da 8 Haziran'da Mezitli Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

'BAŞKA ANALAR, BAŞKA BABALAR YANMASIN'

Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Senem-İrfan Sayır çifti, siyanür başta olmak üzere insan sağlığına tehdit eden diğer kimyasallara internetten kolay bir şekilde erişilebilmesine tepki gösterdi. Baba İrfan Sayır, "Ben evlat kaybettim. Benim evladım, siyanür içerek hayatını kaybetti. Başka analar, başka babalar yanmasın. Çünkü benim yüreğim yanıyor. Bu siyanür neden bu kadar kolay satılıyor? İnsan canı bu kadar kolay mı? Böyle bir zehirli maddeyi çocuklara satmasınlar lütfen, yalvarıyorum" dedi.

'OĞLUM GİTTİ, GERİ GELMEYECEK'

Oğlunun tişört ve pantolonunu giyen acılı anne Senem Sayır ise "Benim canım yandı, başka canlar yanmasın. Sadece Türkiye değil, bütün dünya kurtulsun, bütün dünya ağlamasın. Oğlum bana her zaman için, 'Bir amacım var. Bir hiç uğruna gitmem anne' derdi. Siyanür yasaklansın. Siyanürü istemiyoruz. Suçlulara 1 damla verin siyanürü ama kolay kolay bulunacak bir madde olmasın. Siyanürü yeni bildim, yeni öğrendim. Yasaklansın, benim derdim bu. Oğlum gitti, zaten geri gelmeyecek. Başkaları gitmesin" diye konuştu.

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