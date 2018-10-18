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"Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Adıyaman'daki terör operasyonu) Dün bu evlatlarımızın arkadaşları, intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler" - "Akşamleyin ailelerin bir kısmıyla konuştum. 'İki aydır gözümüze uyku girmiyordu, devletimize olan inancımız tamdı bu gece rahat uyku uyuyacağız' dediler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da 16 Ağustos'ta terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda bir askerin yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, 3 askerin dost ateşiyle şehit olduğu olaya ilişkin, "Dün bu evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler." dedi.

Soylu, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, bilgisayarlarda "sistem geri yükleme noktaları" bulunduğunu, bir sorun yaşandığında bilgisayarda oluşturulan bir önceki yükleme noktası ayarlarına,

eski bir tarihe geri döndürüldüğünü söyledi.

Bugün kendilerini o eski ayarlara döndürmek istediklerini ve

o eski "sistem yükleme noktalarını" anlatmak istediğini belirten Soylu, "Bunu özellikle sizlere anlatmak istiyorum çünkü birazdan çekeceğiniz kuradan sonra, Türkiye'nin yönetim kademesinde görev yapacaksınız. Görevlerinizin temel sorumluluklarından birisi de Türkiye'yi eski korkuları üzerinden teslim almak ve

yönetmek isteyenlere karşı, bu ülkeyi ısrarla geleceğe taşımaktır." diye konuştu.

Öncelikle "kimler" sorusunu cevaplamak gerektiğini dile getiren Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bunun cevabı basittir. Dünyanın dört bir yanında iç savaşları,

darbeleri organize etmek için istihbarat elemanlarını

yıllardır kim sahaya sürüyorsa Filistin'i Kudüs'ü yıllardır bir trajediye kim dönüştürmüşse teröre destek veriyor diye yıllarca Libya'yı şeytanlaştırıp, bugün PKK'ya, YPG'ye, kimler eğitmen, silah ve para veriyorsa işte bunlar, onlardır. Ortadoğu'yu bir poligon ve silah pazarı gibi kim kullanıyorsa, dünyada 300 yıldır sömürge düzenini ayakta tutmaya kim çalışıyorsa bunlar onlardır."

- Derecik'in ilçe olması

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik'in ilçe olduğunu anımsatan Soylu, "Dün akşam Meclisimiz memleketimize bir ilçe daha kattı ve bir ilçemiz daha oldu. Memleketimizin en uç köşesi." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, kendi nesillerinin çok çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yokluk gördü, kuyruk gördü, anarşi gördü, darbe gördü, kardeşin kardeşe düşmesini gördü, aşağılanmayı gördü, değerlerini, inancını, milliyetini, kimliğini ifade etti diye horlanmayı gördü. Türkiye artık eski noktalarda değil. Allah'ımıza hamdolsun hem dış politika açısından değil, hem içerideki iradesi açısından değil, hem demokrasi çizgisi açısından değil. Şu nesillerin gördüklerini, biraz önce şurada oturan çocuklarımız bir daha görmesin istiyoruz. İşin özeti de noktası da budur."

Kaymakam adaylarına da seslenen Soylu, "Bu kurada rahat, yorulmadan görev yapacağı bir ilçe çekmeyi

hayal edenler, boş yere hayal kurmasınlar. Yok öyle bir ilçe. Bu ülke çok güzeldir, paha biçilemezdir ama sorumluluğu ağırdır." dedi.

- "Bu gece rahat uyku uyuyacağız"

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu olayı anımsatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Adıyaman'ın Kömür beldesinde bir taş ocağımız, bizim evlatlarımız, jandarmalarımız oraya nakle giderken bir el yapımı paylayıcı patladı. O an bir şey olmadı ama oradan dönerken ve bir kısım oradaki yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalışırken yanlışlıkla 'dost ateşi' dediğimiz ateşle 4 evladımız şehit oldu. Çok sıcak bir gündü. Kalktık hemen oraya gittik. Aileler vakarlıydı, gözlerinde mağlubiyet yoktu. Allah'a teslimiyet ve buna karşı bir vakar vardı. Hepsi öyleydi. Çocuklar babasız, eşler kocasız kalmışlardı.

Dün bu evlatlarımızın arkadaşları, intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler. Saat 09.45'te 'Biz bunları hissettik, buradalar' dediler. Bir iki yerden takviyeyle etrafını da çevirdiler, gereğini yerine getirdiler. Akşamleyin ailelerin bir kısmıyla konuştum. 'İki aydır gözümüze uyku girmiyordu, devletimize olan inancımız tamdı bu gece rahat uyku uyuyacağız.' dediler. Biz böyle bir milletiz."

Konuşmaların ardından dereceye giren kaymakam adaylarına Bakan Soylu tarafından belgeleri verildi.

Daha sonra kaymakam adaylarının görevlendirileceği yerler için kura çekildi.

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104. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni Adıyaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit

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