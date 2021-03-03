HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlatlarından gelecek haberi bekleyen aileler, HDP önünden ayrılmıyor

Evlatlarından gelecek haberi bekleyen aileler, HDP önünden ayrılmıyor

03.03.2021 13:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 549’uncu gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 549’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 549’uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 549’uncu gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşuncaya kadar da eylemini sürdüreceğini söyledi. Akkuş, "1 buçuk yıldır biz burada bekliyoruz, bir umutla inşallah umudumuz tükenmez. İnşallah çocuklarımızı alıp gideceğiz. HDP bizden ve bu gariplerden ne istiyor, yeter artık bu çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler. Onlar da PKK’dan istesinler bu çocuklarımızı, yeter artık. Kızım sen eğer beni görüyorsan, lütfen, ne olur cevap ver. Ben biliyorum sen sağsın, Suriye’desin. Suriye’de bir ay önce videoda gördüm, ne olur seslen ve sesini duyur bana. Senin kokunu ve sesini özledim, yeter artık dön gel" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesiİçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! 'Dinamik Denetim Modeli' yarın başlıyor

260 bin personelle yarın başlıyor

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz Son bölüm izle! Son bölümde ne oldu?

EDHO son bölümde ne oldu?

Naci Bostancı'dan kritik 'HDP' açıklaması

HDP kapatılacak mı? AK Parti'den flaş açıklama!

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.