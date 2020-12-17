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Evlatlarını terörün elinden kurtaran babalardan HDP önündeki ailelere destek

17.12.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eyleminde evlatlarına kavuşan Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın ailelere destek olmak için çadıra geldi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi yapan ailelerden evlatlarına kavuşan Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın, evlat nöbetine devam eden ailelere destek olmak için çadıra geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eyleminde evlatlarına kavuşan Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın ailelere destek olmak için çadıra geldi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi yapan ailelerden evlatlarına kavuşan Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın, evlat nöbetine devam eden ailelere destek olmak için çadıra geldi. Babalar, buruk sevinçle diğer ailelerin de evlatlarına kavuşmaları için dileklerde bulundu.
Yaklaşık 5 yıl ağladığını kaydeden Fahrettin Akkuş, bu acıyı kimsenin yaşamamasını istedi. Akkuş, "Bir yıl burada ailelerle beraber nöbet tuttuk, Allah’a şükür en sonunda kendini kurtardı. İnşallah akıbet onların da üzerine gelir. Ben buraya ailelere destek vermek için geldim. Sonuna kadar da desteğime devam edeceğim. Devletimiz, emniyet teşkilatımız, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. 5 yıl ağladım, Allah kimsenin başına getirmesin, herkes çocuklarına sahip çıksın" dedi.

"Sıcak yuvanıza dönün"
Evladına kavuşan baba Mehmet Yalçın ise dağdaki çocuklara çağrıda bulunarak evlerinde sıcak yuvalarına dönmelerini istedi. Yalçın, "Biz çocuğumuzu aldık diye evde oturacak değiliz, geldik arkadaşlarımızı ziyaret ettik, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Dağdaki bütün gençler korkmasınlar, bakın bizim çocuklar geldi sıcacık yataklarında yanımızdadırlar. Diğer gençlere sesleniyorum, annelerinizi üzmeyin, gelin teslim olun devletimiz merhametlidir. Ailenizin yanına gelin onlarda mutlu olsun" diye konuştu.

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