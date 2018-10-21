HABER

Evlatlarını yitirdikleri kazanın izi silinmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocuk parkından dönerken yarış yapan otomobilin çarptığı Gümüsel ailesi, 3 yaşındaki kızları Menessa'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor - Kazada ayağı kırılan anne Amine Gümüsel ve ağır yaralanan baba İhsan Gümüsel, evlatlarını yitirdikleri kazanın acı izini taşıyor - Bir kolu işlevini yitiren baba Gümüsel: - "Benim yüreğim yandı, başkasının yüreği yanmasın. Aileler gençlerine otomobil verirken dikkatli olmaları için uyarsın" - Anne Gümüsel: - "Olaydan sonra aile hayatımız değişti, kızım öldü, eşim sakat kaldı"

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocuk parkından dönerken yarış yapan otomobilin çarpması sonucu 3 yaşındaki kızları Menessa'yı kaybeden Gümüsel ailesi, yaşadıkları kazanın acı izlerini taşıyor.

Türkiye'de kural ihlali, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yaralanan yüzlerce kişiden çoğu yaşamını engelli olarak sürdürmek durumunda kalıyor.

Bu acı olaylardan biri de Diyarbakır'da yaşandı.

Diclekent Bulvarı'ndaki Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi önünde 13 Temmuz akşamı kızları Menessa'yı çocuk parkına götüren İhsan ve Amine Gümüsel çifti ile kızlarına, park dönüşü yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada bir başka otomobil ile yarış yapan Berat Tosun'un kullandığı 34 LC 4263 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Menessa Gümüsel olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayağı kırılan anne Gümüsel ve ağır yaralanan baba Gümüsel için evlatlarını yitirdikleri kazanın izi silinmedi.

- Sol kolu işlevini kaybetti

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olan baba Gümüsel (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü işinden çıkıp eve gittiğini, daha sonra eşi ile kızı Menessa'yı 15 Temmuz Şehitler Parkı'na götürdüklerini söyledi.

Park çıkışı yolun karşısına geçmek için caddeye geldiklerini, yolu kontrol ettiği esnada bir otomobilin hızla önünden geçtiğini, bunun üzerine kızının elini tutan eşine geri gitmesi için uyarıda bulunduğunu belirtti.

Gümüsel, şöyle konuştu:

"Eşime 'Dur, gelme' diyerek seslendim ancak yarış yapan araçlardan ikincisi bana çarptı. 20 gün yoğun bakımda kaldım. O güne kadar eşime ve kızıma otomobilin çarptığını bilmiyordum. Onları uyarım ile kurtardığımı zannediyordum. 20'nci gün kızımın vefat ettiğini, eşimin de yaralandığını söylediler. İki araç yarış yapıyormuş. Bize çarpan aracın sürücüsü alkollüymüş ve üstelik bulvar boyunca makas atarak geliyormuş."

Ağır yaralanması nedeniyle yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Gümüsel, sol kolunun işlevini yitirdiğini, bacaklarının kırılması nedeniyle dizlerine protez takıldığını kaydetti.

Gümüsel, yürüteç yardımıyla iki gündür birkaç adım atabildiğini anlatarak, o günden bu yana çok zor günler geçirdiklerini aktardı.

- Kızı için şiir yazdı

Sorumsuz bir sürücünün sebep olduğu olayda kızı Menessa'yı kaybettiklerini, sol kolunu kullanamaması nedeniyle hayatı boyunca yardıma muhtaç kalacağını ifade eden Gümüsel, "Benim yüreğim yandı, başkasının yüreği yanmasın. Aileler gençlerine otomobil verirken dikkatli olmaları için de uyarsın." diye konuştu.

Baba Gümüsel, vefat eden kızı için hastanede yazdığı şiiri okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

- "Mezarlığa gideceğimizi söylediklerinde yıkıldım"

Anne Amine Gümüsel ise kızını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Parktan çıkarken en son hatırladığım önümde duran eşimin bana dönüp 'Dur gelme' şeklindeki seslenmesiydi." diyen Gümüsel, şöyle devam etti:

"Bu uyarının ardından iki adım geri attım o sırada çok hızla gelen otomobil bana ve kızıma çarptı. Kazada bir ayağım kırıldı. Ertesi güne kadar kızımın yaralı olduğunu, başka bir hastanede tedavi gördüğünü söylediler. Kızımın yanına gitmekte ısrar edince beni hastaneden çıkardılar. Yakınlarım mezarlığa gideceğimizi söylediklerinde yıkıldım. Olaydan sonra aile hayatımız değişti, kızım öldü, eşim sakat kaldı."

Gümüsel, Menessa'ya duyduğu hasreti diğer kızı Sukeyna'ya sarılarak gidermeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Ailenin avukatı İhsan Aslan da, olayın ardından aileye çarpan sürücü Tosun'un "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklandığını belirtti.

PARTNER'Gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum''Gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum'
ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı! ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!
Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı olduGölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Gümüsel ailesi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

İlginizi Çekebilir

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.