Ayağı kırılan anne Gümüsel ve ağır yaralanan baba Gümüsel için evlatlarını yitirdikleri kazanın izi silinmedi.

Diclekent Bulvarı'ndaki Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi önünde 13 Temmuz akşamı kızları Menessa'yı çocuk parkına götüren İhsan ve Amine Gümüsel çifti ile kızlarına, park dönüşü yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada bir başka otomobil ile yarış yapan Berat Tosun'un kullandığı 34 LC 4263 plakalı otomobil çarptı.

Bu acı olaylardan biri de Diyarbakır'da yaşandı.

Türkiye'de kural ihlali, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yaralanan yüzlerce kişiden çoğu yaşamını engelli olarak sürdürmek durumunda kalıyor.

"Eşime 'Dur, gelme' diyerek seslendim ancak yarış yapan araçlardan ikincisi bana çarptı. 20 gün yoğun bakımda kaldım. O güne kadar eşime ve kızıma otomobilin çarptığını bilmiyordum. Onları uyarım ile kurtardığımı zannediyordum. 20'nci gün kızımın vefat ettiğini, eşimin de yaralandığını söylediler. İki araç yarış yapıyormuş. Bize çarpan aracın sürücüsü alkollüymüş ve üstelik bulvar boyunca makas atarak geliyormuş."

Park çıkışı yolun karşısına geçmek için caddeye geldiklerini, yolu kontrol ettiği esnada bir otomobilin hızla önünden geçtiğini, bunun üzerine kızının elini tutan eşine geri gitmesi için uyarıda bulunduğunu belirtti.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olan baba Gümüsel (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü işinden çıkıp eve gittiğini, daha sonra eşi ile kızı Menessa'yı 15 Temmuz Şehitler Parkı'na götürdüklerini söyledi.

Gümüsel, yürüteç yardımıyla iki gündür birkaç adım atabildiğini anlatarak, o günden bu yana çok zor günler geçirdiklerini aktardı.

- Kızı için şiir yazdı

Sorumsuz bir sürücünün sebep olduğu olayda kızı Menessa'yı kaybettiklerini, sol kolunu kullanamaması nedeniyle hayatı boyunca yardıma muhtaç kalacağını ifade eden Gümüsel, "Benim yüreğim yandı, başkasının yüreği yanmasın. Aileler gençlerine otomobil verirken dikkatli olmaları için de uyarsın." diye konuştu.

Baba Gümüsel, vefat eden kızı için hastanede yazdığı şiiri okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

- "Mezarlığa gideceğimizi söylediklerinde yıkıldım"

Anne Amine Gümüsel ise kızını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Parktan çıkarken en son hatırladığım önümde duran eşimin bana dönüp 'Dur gelme' şeklindeki seslenmesiydi." diyen Gümüsel, şöyle devam etti:

"Bu uyarının ardından iki adım geri attım o sırada çok hızla gelen otomobil bana ve kızıma çarptı. Kazada bir ayağım kırıldı. Ertesi güne kadar kızımın yaralı olduğunu, başka bir hastanede tedavi gördüğünü söylediler. Kızımın yanına gitmekte ısrar edince beni hastaneden çıkardılar. Yakınlarım mezarlığa gideceğimizi söylediklerinde yıkıldım. Olaydan sonra aile hayatımız değişti, kızım öldü, eşim sakat kaldı."

Gümüsel, Menessa'ya duyduğu hasreti diğer kızı Sukeyna'ya sarılarak gidermeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Ailenin avukatı İhsan Aslan da, olayın ardından aileye çarpan sürücü Tosun'un "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklandığını belirtti.

