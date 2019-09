- "Bana 'oğlum' diyorlar"

Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sekiz yıl kolsuz yaşadığını, çok zorluk çektiğini söyledi.

İnsanların bakışları yüzünden topluma girmekten çekindiğini aktaran Sağır, "Yıllarca insanlarla tokalaşamadım, bayramlaşamadım. İnsanlar tokalaşmak için ellerini uzattığında çok üzülüyordum."dedi.

Nakil ile hayatının değiştiğini ifade eden Sağır, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok şükür artık bayramlarda ailemin, büyüklerimin ellerini öpebiliyorum. Antalya'ya her geldiğimde bana kapılarını açan Mustafa ağabeyim, Hatice ablama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, onlar da benim ailem. Her zaman kapılarını açıyorlar, her gittiğimde 'Oğlum bize de gel' diyorlar. Onların ellerini öpüyorum, çok iyi insanlar. Evlatlarının ellerine dokunuyorlar. Bir nebze de olsa evlatlarının ellerini görmek onları mutlu ediyor. Her bayramda gidip, ellerini öpüyorum. Bana 'Oğlum' diyorlar."

Organ bağışı çağrısında bulunan Sağır, herkesin organ bağışı yaparak, yeni hayatların yeşermesine vesile olmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.