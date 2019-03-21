HABER

Evlatlarının öldürdüğü anne ve baba son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Mersin’de dün akşam tartıştıkları çocukları tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ve baba, gözyaşları arasında toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi 92077 sokak üzerindeki 3 katlı bir binada oturan Selim Demirci (33), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Ayni Demirci (55) ile babası Gaffar Demirci’yi (60) bıçaklayarak öldürdü.

Evlatlarının öldürdüğü anne ve baba son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de dün akşam tartıştıkları çocukları tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ve baba, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi 92077 sokak üzerindeki 3 katlı bir binada oturan Selim Demirci (33), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Ayni Demirci (55) ile babası Gaffar Demirci’yi (60) bıçaklayarak öldürdü. Evden gelen yardım çığlıkları üzerine komşularının ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli genci yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede anne ve babanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bugün hastanedeki otopsileri tamamlanan Ayni ve Gaffar Demirci çifti, öğle namazını müteakip Güneykent Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasından toprağa verildi.
Öte yandan, gözaltına alınan Selim Demirci’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Evlatlarının öldürdüğü anne ve baba son yolculuğuna uğurlandı

Evlatlarının öldürdüğü anne ve baba son yolculuğuna uğurlandı

Evlatlarının öldürdüğü anne ve baba son yolculuğuna uğurlandı

Evlatlarının öldürdüğü anne ve baba son yolculuğuna uğurlandı

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsurMaden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
Üniversiteli Orhan, abdesthanede ölü bulunduÜniversiteli Orhan, abdesthanede ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Dün Denizli bugün Malatya! Art arda depremler

Dün Denizli bugün Malatya! Art arda depremler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.