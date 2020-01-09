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  4. Evlatlık verildi, kardeşlerine ve yeğenlerine 52 yıl sonra kavuştu

Evlatlık verildi, kardeşlerine ve yeğenlerine 52 yıl sonra kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde doğar doğmaz evlatlık verilen Mustafa Erdin, 52 yıl sonra Suluova’daki kardeşlerine ve yeğenlerine kavuştu.

Amasya’nın Suluova ilçesinde doğar doğmaz evlatlık verilen Mustafa Erdin, 52 yıl sonra Suluova’daki kardeşlerine ve yeğenlerine kavuştu. Doğduğu gün evlatlık verilen ve İstanbul’da yaşayan Erdin, hiç görmediği 6 kardeşi ve yeğenleri ile ilk kez buluştu.

"DNA’mızı yaptırdık, doğru çıktı"
Erdin’in abisi Necip Şahin’in Suluova’daki evinde 52 yıl sonraki ilk buluşmada büyük mutluluk yaşandı, sevinç gözyaşları döküldü. Mustafa Erdin, “Böyle bir şey duydum ben, bir iddiadır diye bunun arkasına düştüm, geldim internetten muhtarın numarasını buldum. Muhtara dedim böyle böyle 68 senesinde böyle bir şey yaşandı mı? ’Yaşlılara sormam gerekiyor, benim yaşım küçük 40’lı yaşlardayım’ dedi. Muhtar yaşlılara sormuş, yaşlılar da böyle bir şey olduğunu doğrulamış. Ondan sonra atladım otobüse buraya geldim, ufak bir araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada yaşananların hepsi de zaten hakikatle yerini buluyor. Bir tanesine (abla) rica ettim, hastaneyse hastane. DNA’ysa DNA. Gittik DNA’mızı yaptırdık, aslı da çıktı. DNA’mızı aldık elimize. Demem o ki 52 senelik yaşantım boşmuş” dedi.

"Öldü dediler"
Mustafa Erdin’in Suluova’da esnaflık yapan ağabeyi Necip Şahin, “50-51 sene sonra kavuştuk. Ben çok aradım, yıllardır aradım fakat öldü dediler, şöyle dediler, böyle dediler hep bizi oyaladılar. Hep aradım ama bir türlü ulaşamadım, çok aradım. Muhtar da ’emmi dedi siz 7 kardeş misiniz, 6 kardeş misiniz?’ Dedim yeğenim biz 6 kardeşiz ama 1 tanesini bulamadık. 7 kardeşiz evet çok aradık ama bulamadık. ’Emmi sana bir müjde vereyim’ dedi. ’Ben buldum’ dedi muhtar. ’Ben sana bunun telefonunu vereyim sen görüş’ dedi. Ondan sonra arayıp görüştük. Geldi, DNA testini yaptırdık sonuçta hamdolsun kardeşimiz olduğu yıllar sonra ortaya çıktı" diye konuştu.
Mustafa Erdin’in yeğeni Enes Şahin ise, “52 yıl sonra kavuştuk, çok mutluyuz. Can parçamıza kavuştuk. İçimizde hem bir burukluk var hem de dünyalar kadar bir mutluluk var. Şükürler olsun Rabb’imize” şeklinde konuştu.
52 yıl sonra hiç tanımadığı ve görmediği kardeşlerine ve yeğenlerine kavuşan Erdin, büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşadı.

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