Evlatlık verildi, kardeşlerine ve yeğenlerine 52 yıl sonra kavuştu

Amasya’nın Suluova ilçesinde doğar doğmaz evlatlık verilen Mustafa Erdin, 52 yıl sonra Suluova’daki kardeşlerine ve yeğenlerine kavuştu. Doğduğu gün evlatlık verilen ve İstanbul’da yaşayan Erdin, hiç görmediği 6 kardeşi ve yeğenleri ile ilk kez buluştu.

"DNA’mızı yaptırdık, doğru çıktı"

Erdin’in abisi Necip Şahin’in Suluova’daki evinde 52 yıl sonraki ilk buluşmada büyük mutluluk yaşandı, sevinç gözyaşları döküldü. Mustafa Erdin, “Böyle bir şey duydum ben, bir iddiadır diye bunun arkasına düştüm, geldim internetten muhtarın numarasını buldum. Muhtara dedim böyle böyle 68 senesinde böyle bir şey yaşandı mı? ’Yaşlılara sormam gerekiyor, benim yaşım küçük 40’lı yaşlardayım’ dedi. Muhtar yaşlılara sormuş, yaşlılar da böyle bir şey olduğunu doğrulamış. Ondan sonra atladım otobüse buraya geldim, ufak bir araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada yaşananların hepsi de zaten hakikatle yerini buluyor. Bir tanesine (abla) rica ettim, hastaneyse hastane. DNA’ysa DNA. Gittik DNA’mızı yaptırdık, aslı da çıktı. DNA’mızı aldık elimize. Demem o ki 52 senelik yaşantım boşmuş” dedi.