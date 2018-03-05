MAGAZİN

Evlendi ama uslanmadı! Yine üstsüz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

ABD'li model Emily Ratajkowski, Instagram'da paylaştığı pozla takipçilerini yine büyüledi

Emily Ratajkowski çıplaklık konusunda çok net! Genç model “Kendi koşullarımla hayat yaşıyorum. Evde kendimi en rahat çıplak şekilde hissediyorum. Buna neden şaşırıyorlar anlamıyorum. Başkalarının arkasına saklanmak pek bana göre bir şey değil. Ben kendimin süper kahramanıyım… Kimsenin ne söylediği umurumda değil" demişti.

Kendi kendimin kahramanıyım!

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Yakın geçmişte verdiği röportajda, "Kendimi en çok çıplakken rahat hissediyorum" demişti. 
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Bu sözünün hakkını verircesine, yine üstsüz poz verdi Emily Ratajkowski!
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Geçen hafta ani bir kararla Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emily, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, sadece kusursuz fiziğini değil, evlilik yüzüğünü de gösterdi. 
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26 yaşındaki model, New York'ta aktör ve prodüktör kocası Sebastian ile evlendiğini "Size bir sürprizim var" diyerek Instagram'dan duyurmuştu.
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Emily, 4 ay öncesine kadar Jeff Magid ile aşka yaşıyordu.
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ABD'li model, geçen kasım ayında, Bear-McClard ile ilk defa bir basketbol maçında görüntülenmişti.
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Ratajkowski, 2013 yılında Robin Thicke'in Blurred Lines şarkısının klibinde rol alarak şöhrete kavuşmuştu.
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O günden beri magazin gündeminden düşmedi.
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Emily Ratajkowski, geçtiğimiz aylarda kendi mayo ve bikini markası olan Inamorata Swim'i hayata geçirmişti.
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Ratajkowski'nin Instagram'da 16.6 milyon takipçisi bulunuyor.
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