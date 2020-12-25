Evlendiği seks bebeğini ayı dolmadan kırdı!

Kazakistanlı Yuri, yılbaşı kutlamalarından önce Margo’nun tamir edilmesini bekliyor. İkili Mart ayında evlenecekti ancak koronavirüs salgını, pek çok çift gibi onların da bir araya gelmesini geciktirdi. Nihayet Kasım ayında gerçekleşen düğüne çok az sayıda davetli katıldı.

Şimdi Yuri gizemli bir şekilde kırılan Margo ile tekrar buluşmayı bekliyor. Daily Star’a konuşan Yuri “Kırıldı ve tamir edilmeyi bekliyor. Şu an başka bir şehirde. Eğer tamir edilirse bu ikimiz için de bir hediye olacak” dedi. 2019’da yerel basında çıkan bir habere göre Tolochko, Margo ile sekiz aydır birlikteydi. Birlikteliğini halka duyuran Yuri, Margo’da ortaya çıkan bir terslikten dolayı plastik partnerinin estetik ameliyatı için para ödemişti.

Margo’yu bir kliniğe götürdüğünü söyleyen Tolochko, bebeğe estetik ameliyat yapıldığını belirtti ve “Margo’yu tüm dünyaya gösterdikten sonra çok sayıda eleştiri geldi. Bunun üzerine Margo’da bir terslik oluştu ve estetik ameliyat olması gerektiğine karar verdik. Ameliyat sonrası çok değişti. Başta kabul etmek zordu ama zamanla alıştım. Ameliyat gerçek doktorlarla gerçek bir klinikte oldu” dedi.

Tolochko, daha önce Margo’nun bir barda garsonluk yaptığını iddia ederek “Tek başına yürüyemiyor, yardıma ihtiyaç duyuyor. Margo yemek yapmayı bilmese de Gürcü mutfağını seviyor” demişti.



