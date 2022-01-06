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Evlendikten 7 ay sonra boşanma kararı alan eş bahanesiyle şaşkına çevirdi! ''Büyükanneme benzedi''

06.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da boşanma kararı alan 7 aylık yeni evli çiftin, boşanma nedenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre 20 yaşındaki koca, karısının evlendikten sonraki birkaç ay içinde fazla kilo aldığını, bu süreç içinde karısının ''büyükannesi gibi'' göründüğünü söyledi. Genç kadın ise eşinin sözleri üzerine depresyona girdiğini bu yüzden boşanmak istediğini dile getirdi.

Evlendikten 7 ay sonra boşanma kararı alan eş bahanesiyle şaşkına çevirdi! ''Büyükanneme benzedi''

Mısırlı bir adam, evlendikten yedi ay sonra kilo aldığı için karısından boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. 20'li yaşlarındaki koca, karısının evlendikten sonraki birkaç ay içinde daha fazla kilo aldığını ve şimdiki halini kabul edemediğini iddia etti.

''BÜYÜKANNEME BENZEDİ''

Dubai'de yayın yapan Gulf News haberine göre boşanma kararı alan koca mahkemedeki savunmasında, "Eşime güzel bir vücut şekli sağlamak için bir diyet benimsemesini ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesini tavsiye ettim ama o reddetti ve evlilik hayatımızı mahvetmeye devam etti. Bu konu yüzünden her gün sözlü tartışmalara girdik. Görünüşünü ihmal etti ve aşırı kilolu oldu. Karım şimdi maalesef büyükanneme benziyor, genç bir kadın gibi görünmüyor. Bunu artık kabul edemem'' dedi.

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Genç kadın ise kocasının kendisini depresyona soktuğunu söyledi. Dava hala aile mahkemesinde devam ediyor.

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