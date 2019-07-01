Evlendikten sonra hukuk fakültesini bitirdi, çocuklarıyla avukatlık bürosu açtı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA) - IĞDIRLI Fatma Oluz Karaçay (38), evlendikten 5 yıl sonra Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. 2013 yılında dikey geçiş sınavıyla Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giriş yapan Karaçay, 2017 yılında okulunu bitirdi. Avukatlık stajını da tamamlayan Karaçay, avukatlık bürosunun açılışını, çocukları Elanur (14), Muhammed Ali (12), Zeynep Su (10) ve Kübra Naz (3) ile birlikte yaptı. Zorlu bir sürecin ardından hayalini gerçekleştirdiğini belirten Karaçay, avukat olarak geleceğini planlayan herkese yardımcı olacağını söyledi.

Iğdır eski İl Genel Meclisi Başkanı Kurban Oluz'un kızı Fatma Oluz, 2001 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Ailesinin desteğiyle Almanya'ya giden Oluz, Bremen Üniversitesi'nde bir yıl Almanca hazırlık okudu. Vatan hasreti ağır basan Oluz, Iğdır'a döndü. 2004 yılında kendisi gibi işletme okuyan Serkan Karaçay ile hayatını birleştiren Fatma Oluz Karaçay, hayali olan hukuk fakültesini okumak için çalışmalara başladı. 2009 yılında girdiği üniversite sınavı sonrası Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazanan Karaçay, 2013 yılında dikey geçiş sınavıyla Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giriş yaptı. 2017 yılında okulunu bitiren Karaçay, bir yıllık stajını da tamamladıktan sonra avukatlık bürosu açmaya karar verdi.

ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Merkezdeki İmece İş Merkezi'nde avukatlık bürosu açan 4 çocuk annesi Fatma Oluz Karaçay'ı Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve avukatlar yalnız bırakmadı. Açılış törenine eşi Serkan Karaçay (39) ile çocukları Elanur, Muhammed Ali, Zeynep Su ve Kübra Naz da katıldı. Hayalini gerçekleştirmenin mutluğunu yaşayan Avumak Fatma Oluz Karaçay, bütün kızların okumasını istedi. Karaçay, avukat olarak gelecek planlayan herkese yardımcı olacağını belirtti.

Lise yıllarından sonra Erciyes Üniversitesi'nden mezun olduğunu hatırlatan Karaçay, hukuk fakültesi hayalini ise evlendikten sonra gerçekleştirdiğini söyledi. Çocuklarıyla birlikte okumanın hayli zor olduğunu ifade eden Karaçay, zoru başarmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Iğdır'da gelecek planı olan herkese gönüllü olarak yardımcı olacağını kaydeden Karaçay, "Sadece kadınlara değil, herkese elimden geleni yapmaya çalışacağım. Önceden de özellikle okulunu bırakan kızları getiriyorlardı 'konuş ikna et' diyerek. Bundan sonra bu tür faaliyetlere devam edeceğim. Kızlar okusun istiyorum. Ben de onlara elimden geldiğince rehber olmaya çalışacağım" diye konuştu.