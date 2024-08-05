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  4. Evlendikten, saatler sonra kazada geçirdiler! Ölüm bile ayıramadı

Evlendikten, saatler sonra kazada geçirdiler! Ölüm bile ayıramadı

05.08.2024 11:50
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Kütahya'da dünya evine giren Mustafa ile eşi Havva Nur Özer (22) kendi düğünlerinden döndükleri esnada karşı taraftan gelen araçla kaza geçirdiler. Kendi düğünlerinden dönen çift olay yerinde hayatını kaybetti.

Evlendikten, saatler sonra kazada geçirdiler! Ölüm bile ayıramadı

Kütahya'da Emet ilçesinde Göncek köyü imamı Mustafa Özer (23) idaresindeki 07 AFU 428 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralanan diğer araç sürücüsü Aldemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KENDİ DÜĞÜNLERİNDEN DÖNERKEN HAYATLARI SON BULDU

Kazada hayatını kaybeden Mustafa ile eşi Havva Nur Özer'in (22), Tavşanlı ilçesine bağlı Yataklı köyünde yapılan kendi düğünlerinden döndükleri öğrenildi.
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya
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