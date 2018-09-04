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Evleneceği gün uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

Evleneceği gün uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Kütahya'da bugün düzenlenecek düğünle evlenmeyi planlayan kişi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı ileri sürülen Sezgin S'yi (24) takibe aldı.

Hürriyet Caddesi'nde bir kişiye uyuşturucu sattığı sırada suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bugün yapılacak düğünle evlenmeyi planlayan Sezgin S'nin tutuklanması nedeniyle düğünün iptal edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya operasyon uyuşturucu

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