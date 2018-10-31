Ceyda Okay, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

'Evleneceği insanın başımızın üstünde yeri var'

1 / 11 O dönemde dizi falan yoktu. Bu işleri çok da yapma taraftarı değildim. İşim hazırdı. Turizm okudum . Şirkete girecektim. Coşkun Bey ile 1994 yılında havalimanında tanıştık. • O zamanlar bir ürünün tanıtımını yapıyorduk. O ürünle ilgilendi. Satın aldı. Aklına yazmış herhalde beni. Numara istedik, ben vermedim. Arkadaşım verdi. Sonra klip çekeceğini söyledi.

2 / 11 Tanıştık, sonra klip çektik. Arada telefonlaşıyorduk. Ben paramı almak için ofise gittiğimde bana ‘rüyamda evlendiğimizi gördüm’ demişti. İnanmamıştım. Demek ki gerçekten görmüş. İyi ki evlenmişiz. Çok güzel iki kızımız oldu.

3 / 11 Zaten 6 ay içerisinde evlendik. Çok fazla bir flört dönemimiz olmadı. • ‘Hayatımda her şey var ama sevgi eksik. En seni çok sevdim. Benimle evlenir misin?’ dedi. • Ben 21 yaşındaydım. Coşkun Bey 45 yaşındaydı. Benim babam ben 2 yaşındayken vefat etti. Hem eş, hem baba, hem sevgili dedim. Evlendik. 19 yıl iyisiyle kötüsüyle evliliğimiz devam etti.

4 / 11 19 yıl her şey güllük gülistanlık değildi. Bizim de sıkıntılarımız oluyordu. Bazen çıkmaza giriyorsunuz, orta yol bulamıyorsunuz. Devam ederse iki çocuğa zarar verecek. ‘Bitmeli’ diyorsunuz ve noktayı koyuyorsunuz.

5 / 11 Boşanma sürecinde aynı evde kaldık. Coşkun bey yoğun çalışıyordu, evi otel gibi kullanıyordu. • Babalarında ayrı kalmalarını istemedim. Evimizde sessizlik hakimdi. • Coşkun Bey’i affettim. Çünkü affetmemek benim üzerimde büyük bir yük olacaktı. Şimdi sevgimiz başka bir boyuta geçti.

6 / 11 Ayrı evlerdeyiz. Arada canı yaprak sarma istiyor. Gelip, yiyip gidiyor. • Arada kendi evinde bir eksiği oluyor. Gidip yapıyorum. • 19 yıl aynı yastığa baş koyduk. Onu ortalarda bırakmayız.

7 / 11 Benim yarı ömrüm Coşkun Bey ile geçti. O güzellikler aklıma gelince gözüm doluyor. Belki de bu durum babasız büyümemden kaynaklıdır. • Coşkun Bey bir kez daha gelip ‘benimle evlenir misin’ dese olmaz herhalde… ‘Asla olmaz, kesinlikle’ demek istemiyorum. Ne olur, ne biter bilemem.

8 / 11 Şuan daha iyiyiz. Arkadaşız, konuşabiliyoruz en azından. Büyük kızımız Londra’ya gitti. Beraber götürdük. 5 gün orada kaldık.

9 / 11 Artık bekar bir insan. Evlenebilir de… Büyük kızıma da söylüyorum ‘Baban evlenebilir’ diye… Aynı şey benim için de geçerli. • Gerçekten niyeti buysa, evlenmekse ‘başımızın üstünde yeri var o insanın’ deriz. Kızlarıma da ‘kabullenin’ derim.

10 / 11 Ama niyeti başkaysa ve başka insanlar varsa yanında o zaman 2 tane aslan gibi kızı var, vay haline derim! • Ayrılık kararını verirken zorlandım. Onun bana ihtiyacı olursa iyi ya da kötü günde yanında olurum