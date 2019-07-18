"Evlenecek çiftler eşyasını internetten alıyor"

Geçen yılı 4,8 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2019'u 5,5 milyar dolar ile kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörünün, e-ticaretteki payını da her geçen gün artırdığını belirten Öksüz, "Yapılan araştırmalara göre, iç pazarda sektörün en büyük kaynağı olan evlenecek çiftler, evlerini döşerken ortalama 50 bin TL harcarken, eşyasının yüzde 72,4’ünü internetten satın alma yolunu seçiyor. İnternetten satın alınan ev eşyası arasında ise küçük elektrikli ev aletleri, dekoratif ve züccaciye ürünleri başı çekiyor." diye konuştu.

Öksüz, ZÜCDER'in düzenlediği "Dijitalleşme ve e-Ticaret" seminerinde yaptığı konuşmada, porselen, seramik, cam, plastik, çelik, ahşap, hediyelik eşya, endüstriyel mutfak ve küçük elektrikli ev aletlerini kapsayan züccaciye sektörünün dijitalleşmesini önemsediklerini ifade etti.

İSTANBUL (AA) - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye sektörünün dijitalleşmenin önemini kavradığını belirterek, "Evlenecek çiftler, evlerini döşerken eşyasının yüzde 72,4'ünü internetten satın alma yolunu seçiyor. İnternetten satın alınan ev eşyası arasında ise küçük elektrikli ev aletleri, dekoratif ve züccaciye ürünleri başı çekiyor." dedi.

Öksüz, sektörün rekabet kapasitesini ve kar marjını artırmak için ihracatı artırmaya odaklandıklarına işaret ederek, yurt içi ticaret ve ihracatta e-ticaretin önemli hale geldiğini vurguladı.

- "Küresel e-ticaret satışlarının 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor"

Mesut Öksüz, dünya ticaret sistemlerinin e-ticarete çok hızlı entegrasyon sağladığını belirterek, "2018 yılında e-ticaret pazar büyüklüğüne göre pazarın ilk 5 oyuncusu; 634 milyar dolarla Çin, 504 milyar dolarla Amerika, 123 milyar dolarla Japonya, 86 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 70 milyar dolarla Almanya." dedi.

Küresel e-ticaret pazarının 2019 sonunda 3,5 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini bildiren Öksüz, küresel e-ticaret satışlarının yıllık ortalama yüzde 16 artarak 2021'e kadar 4,5 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Öksüz, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılında Türkiye'de e-ticaret sektör büyüklüğü perakende işlemlerinde 31,5 milyar TL. 2017-2018 döneminde büyüme trendi TL bazında yüzde 42 ile devam etmiş, dolar bazında ise yüzde 7 düzeyinde kalmıştır. Gelişmiş ülkelerin toplam perakende karşısında online perakende oranı ortalaması yüzde 11,1 iken, gelişmekte olan ülkeler için bu oran yüzde 5,9'dur. Türkiye'de ise bu oran 2018 yılında yüzde 5,3'tür."