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Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa’sı son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

02.05.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Evleneceksen Gel programı unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Sunuculuğunu Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın üstlendiği programda dikkat çeken isimler arasında Mustafa Bilginer de yer alıyordu. Apaçi lakabı ile tanınan Mustafa Bilginer'in son halini görenler çok şaşırdı.

Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa’sı son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan biri olan Evleneceksen Gel programı Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunumu ile ekrana geliyordu. Yaptığı danslar ile programa damga vuran Mustafa Bilginer apaçi lakabı ile hafızalara kazındı. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Apaçi Mustafa’nın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

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Evleneceksen Gel programı bir dönem Star TV'de bir dönem Show TV'de izleyici karşısına çıkmıştı. Dönemin sevilen evlendirme programına katılan Mustafa Bilginer, Evleneceksen Gel de damat adayı olarak yer alıyordu.

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''Ben ne zaman evleneceğim?'' isyanıyla hafızalarda yer edinen Mustafa Bilginer dansları ile dikkat çekmiş ve Apaçi Mustafa lakabını almıştı.

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Bir gelin adayını etkilemek için dans eden Apaçi Mustafa, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

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Ekrana çıktığı dönemde Bağcılar’da ikamet ettiğini söyleyen Apaçi Mustafa'nın son halini görenler 'Mustafa hâlâ evlenemedin mi?'' ve ''Türk televizyonlarının en komik adamı da yaşlanmış'' gibi yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
evleneceksen gel Seda Sayan

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