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Evlenen çiftlerin sayısı azaldı, boşanma sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 553 bin 202 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 553 bin 202 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 oldu. Kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,75 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu
Kaba evlenme hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,91 ile Bayburt, binde 5,13 ile Kastamonu izledi.

Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il Kars oldu
Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,3 yaş ile Kastamonu oldu. Bu ili 2,5 yaş ile Karabük, 2,6 yaş ile Zonguldak, Malatya, Elazığ, Ankara, Hakkari, Samsun, Şırnak ve Eskişehir izledi.

Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı
Yabancı gelinlerin sayısı 2018 yılında 22 bin 743 olup toplam gelinlerin yüzde 4,1’ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 15,7 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 13,9 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10,9 ile Alman gelinler izledi.

Yabancı damatlar arasında Alman damatlar ilk sırada yer aldı
Yabancı damatların sayısı 2018 yılında 4 bin 119 olup toplam damatların yüzde 0,7’sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 34,1 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 13,1 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 7,8 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu
Kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.

Boşanmaların yüzde 37,6’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti
Boşanmaların 2018 yılında yüzde 37,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,4’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

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