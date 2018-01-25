MAGAZİN

Evleniyorlar mı? Bengü'den o iddialara cevap

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 14:07 | Son Güncelleme 6 saat önce

Şarkıcı Bengü geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de kuaförden çıkarken görüntülendi. Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bengü, çok sevdiği bir dostunun doğum günü yemeğine gittiğini söyledi. 'Geçmiş olsun' şarkısını kliplendireceğini belirten ünlü şarkıcı; "başarabilirsek karlı bir havada çekmeyi planlıyoruz. İnşallah 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yetişir" dedi.

Evleniyorlar mı? Bengü'den o iddialara cevap

Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bengü, çok sevdiği bir dostunun doğum günü yemeğine gittiğini söyledi. 'Geçmiş olsun' şarkısını kliplendireceğini belirten ünlü şarkıcı; "başarabilirsek karlı bir havada çekmeyi planlıyoruz. İnşallah 14 Şubat Sevgililer Gününe yetişir"

14 ŞUBAT’IN İLK DEFA BİR ANLAMI VAR

"Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Gününün sizin için anlamı nedir?" sorusunu cevaplayan ünlü şarkıcı; ‘Uzun bir süre hiçbir şey ifade etmiyordu benim için ama bu sene ilk defa bir anlamı var' dedi. 'Hediye bekliyor musunuz? sorusunu da cevaplayan Bengü 'En önemlisi birbirini düşünmek. Huzur olsun, kavga, gürültü olmasın yeterli bence. Hediyeye de gerek yok'

BELLİ BİR TARİH YOK

Sevgilisi Selim Selimoğlu ile 'evleniyor' haberine de açıklık getiren Ünlü şarkıcı; 'Belli bir tarih yok, Selim ile biz 9 aydır güzel bir ilişki yaşıyoruz. İnşallah sonu öyle güzel mutlulukla biter’

Bengü’nün telefonunda sevgilisi ile çekilmiş fotoğrafının ekran görüntüsü olması dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
şarkıcı bengü evlilik

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