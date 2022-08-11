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  4. Evlenme teklif edecekti aracıyla takla attı! 'Bu arabadan sağ çıktı'

Evlenme teklif edecekti aracıyla takla attı! 'Bu arabadan sağ çıktı'

11.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de meydana gelen kazada sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Kemal Özbey'in kız arkadaşına evlenme teklif etmeye gittiği öğrenilirken, araçtan arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Kazayı gören Yaşar Aybar, "Şoför şu ara sokaktan geldi. Galiba direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buradaki araca çarptı sonrasında da takla attı. Sağlık durumu iyi, bir şeyi yok. Bu arabadan sağ çıktı'' dedi.

Evlenme teklif edecekti aracıyla takla attı! 'Bu arabadan sağ çıktı'

Olay, Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi Söğütlüçeşme Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşına evlilik teklifi etmek isteyen Kemal Özbey, öncesinde berbere gitti. Ardından otomobiline binen Özbey, yaklaşık 20 metre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolda park halindeki bir otomobile çarparak takla attı. Kazayı gören çevredekiler ters dönen otomobildeki Özbey'in yardımına koştu. Kemal Özbey'i sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan mahalleli, polise ve sağlık ekiplerine de bilgi verildi.

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DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye de sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özbey hastaneye kaldırıldı. Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise tedbir amaçlı otomobili kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Kazayı gören Yaşar Aybar, "Şoför şu ara sokaktan geldi. Galiba direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buradaki araca çarptı sonrasında da takla attı. Sağlık durumu iyi, bir şeyi yok. Bu arabadan sağ çıktı. Ambulans hemen götürdü zaten" dedi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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