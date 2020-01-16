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  4. Diyarbakır'da korkunç olay! Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

Diyarbakır'da korkunç olay! Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sevdiği kızın evlenme teklifini reddetmesine dayanamayan genç, çalıştığı şantiyede intihar etti.

Diyarbakır'da korkunç olay! Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

Olay, Bismil ilçesi Harmanlı köyüne yakınında olan bir şantiyede dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, harita mühendisi 26 yaşındaki Ömer Ş., sevdiği kızın evlenme teklifine ret cevabı vermesi üzerine bunalıma girdi.

SİLAHI ŞAKAĞINA DAYAYIP, İNTİHAR ETTİ

Şahıs, çalıştığı iş yerinde tek başında olduğu saatte şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Telefona cevap vermeyen çocuklarının durumundan şüphelenen ailesi şantiyeye gittiklerinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Diyarbakır intihar Evlenme Teklifi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Değermi be oğlum kızmı kalmadı dünyada
Değermi be oğlum kızmı kalmadı dünyada
YANLIŞ YAPMIŞ . HAYATIN NE GUZELLIKLER GETIRECEGINI BILEREK YASAMALI INSAN .
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