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Evlenme vaadiyle geldi, damat adayını 55 bin lira dolandırıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 09:48 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesine evlenmek vaadi ile gelen bir kadın, damat adayını 55 bin lira dolandırıp kaçtı.

Evlenme vaadiyle geldi, damat adayını 55 bin lira dolandırıp kaçtı

3 gün önce meydana gelen olayda, bir tanıdığının Çorum’da bir kız olduğunu ve evlenebileceğini söylemesi üzere ailesiyle birlikte Çorum’a giden damat adayı A.K (27), burada tanıştığı gelin adayı S.Ç.’nin(22) ailesi olduğunu söyledikleri kişilerle görüşüp 20 bin lira başlık parasında anlaştılar. 20 bin lira başlık parasını veren A.K. ve ailesi gelin adayı S.Ç.’yi de yanlarına alarak Bafra’ya geldiler.

NİKAH GÜNÜ BİLE ALDILAR

Evlilik hazırlığına başlayan A.K. ve ailesi pazar günü için nikah günü aldılar. Düğün öncesi kuyumcuya giderek 35 bin lira değerinde bilezik alıp gelin adayın S.Ç.’nin koluna taktılar.

HASTANENİN TUVALETİNDEN KAÇTI

Alışverişten eve döndüklerinde gelin adayı S.Ç. rahatsız olduğunu, hastaneye gidip muayene olmak istediğini söylemesi üzerine A.K. ile birlikte hastaneye giderek muayene için kayıt yaptırdılar. Bu esnada tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyerek hastanenin tuvaletine giden S.Ç. hastaneden kaçarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra tuvalete bakan A.K, gelin adayını tuvalette bulamadı. Kaçtığını anlayan A.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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