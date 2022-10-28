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'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

28.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Evlenmeden sevişmem' itirafıyla akıllara kazınan büyük beden model Ashley Graham, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozlarıyla beğeni topladı. 3 çocuk annesi yıldızın paylaşımına yorum yağdı.

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

Beden olumlama hareketinin öncülerinden olan ABD'li model Ashley Graham, cüretkar paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mini elbisesiyle poz veren Ashley Graham, sırtına melek kanadı taktı.

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturan Ashley Graham, Ervin ile evlenene kadar cinsellik yaşamadığını itiraf etmişti.

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

''Erkek arkadaşlarımla yattığım için kaybettim'' diyen ünlü model, cinsel yaşantısı nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, bu nedenle evlenene kadar hiçbir partneriyle sevişmeme kararı aldığını açıklamıştı.

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

Justin Ervin ile tanıştıktan kısa bir süre sonra evlenen 34 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına aldı.

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

Kalıplaşmış güzellik algılarını yıkmak istediğini söyleyen Ashley Graham, selülitlerini ve kilolarını çok sevdiğini, görüntüsünden memnun olduğunu dile getirmişti.

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı

'Evlenmeden sevişmem' demişti! Büyük beden model Ashley Graham süper minili pozlarını paylaştı


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