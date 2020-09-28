HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlenmek istediği kızın annesini öldüren zanlı tutuklandı

Evlenmek istediği kızın annesini öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 15:28 | Son Güncelleme

Uşak’ta, evlenmek istediği kızın annesini öldüren genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.25 Eylül’de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Muhammet Fahim Kaderi (23), kendisi gibi yabancı uyruklu olan ve evlenmek istediği Z.K.’nin (16) evine gitti.

Uşak’ta, evlenmek istediği kızın annesini öldüren genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
25 Eylül’de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Muhammet Fahim Kaderi (23), kendisi gibi yabancı uyruklu olan ve evlenmek istediği Z.K.’nin (16) evine gitti. Evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Kaderi ve Z.K.’nin annesi Mahsume Kanbere (38) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kaderi yanında getirdiği bıçakla Kanbere’yi karnından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kanbere’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, katil zanlısı Kaderi’yi arama çalışması başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak sokak güvenlik kameralarını izleyerek, kaçak Kaderi’yi Kemalöz Mahallesi’nde saklandığı bir evde kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaderi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin hayatını kaybettiBalkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin hayatını kaybetti
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Korkunç olay! Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin yaşamını yitirdi
Korkunç olay! 1,5 yaşındaki Ceylin yaşamını yitirdi
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin hayatını kaybetti
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin hayatını kaybetti
AK Parti'den CHP'ye 'Ermenistan' tepkisi
AK Parti'den CHP'ye 'Ermenistan' tepkisi
Hayvanat bahçesinden kaçan yavru maymun elektrik akımına kapıldı
Hayvanat bahçesinden kaçan yavru maymun elektrik akımına kapıldı
İzmir’de garip olay! Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
İzmir’de garip olay! Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
Tunceli'de koronavirüs tedbiri! 15 gün boyunca eylem ve etkinlikler kısıtlandı
Bir ilde korona tedbiri! 15 gün boyunca kısıtlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.