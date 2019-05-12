Evlenmek isteyen 90'lık Necati dede güldürdü

CAVİT AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da sempatik hareketleriyle dikkat çeken ve evlenmek isteyen 90 yaşındaki Necati Tezcan, bu arzusunu dile getirdiği üslubuyla, gülümsetti. Menteşe ilçesinde yaşayan işçi emeklisi, 2 çocuk babası Necati Tezcan, bahçeli müstakil evinde beslediği tavşan, tavuk ve horozları el arabasına koyarak, halk pazarında satıyor. Sempatik tavırlarıyla çok sevilen Tezcan, yaşama azmi ve çalışkanlığıyla da göz dolduruyor. Eşini yıllar önce yitirdiğini, çalışmadan duramadığını anlatan Necati Tezcan, "Ölünceye kadar çalışacaksın. 100 yaşına kadar yaşamak için Allah'a dua ediyorum" dedi. Evlenmek istediğini de söyleyen Necati dedenin, kulaklarının pek de iyi duymamasının da etkisiyle, DHA muhabirinin "Satışların nasıl?" sorusuna kendi üslubuyla, "Evlencem daha yahu. Bulsam evlencem, anlayabildin mi?" diye yanıt vermesi güldürdü.

