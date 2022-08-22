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Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı! Olay yerine gelen itfaiye de kaza yaptı

22.08.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İzmit'te yaşandı. Eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T.'ye kızan Erdem T., çıkan tartışma sonrası garajı yakarak kaçtı. Öte yandan olay yerine gelen itfaiye aracı da otomobille çarpıştı.

Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı! Olay yerine gelen itfaiye de kaza yaptı

Olay saat 21.00 sıralarında Doğan Mahallesi Yeni Değirmen Sokak’ta meydana geldi. Eşinin ölümünün ardından evlenmek istediğini söyleyen Şevket T., oğlu Erdem T. ile tartıştı. Evden çıkan Erdem T., otomobili çıkardıktan sonra garajı ateşe verip kaçtı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

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Bu sırada olay yerine giden itfaiye araçlarından biri yolda bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Yangını çıkardıktan sonra kaçan Erdem T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın evlilik baba
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