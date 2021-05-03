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  4. Evlenmemişler! | İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya resmi nikah yaptı mı? İbrahim Tatlıses'ten Şoke eden sözler!

Evlenmemişler! | İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya resmi nikah yaptı mı? İbrahim Tatlıses'ten Şoke eden sözler!

03.05.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra tekrar izleyici karşısına geçen İbrahim Tatlıses, her Cumartesi “İbo Show” programı ile adından söz ettiriyor. Birbirinden farklı konukları ile her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen İbo Show'un son bölümünde, İbrahim Tatlıses bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz Cumartesi yayınlanan son bölümünde İbo Show konuklarından olan Ebru Yaşar’ın “Evlenmişsin” demesi üzerine, “Evlendim, Gülçin ile çok mutluyum.” Diyen İbrahim Tatlıses’ten konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile bir buçuk seneyi aşkın bir süredir beraber olan İbrahim Tatlıses, söyledikleriyle herkesi şoke etti. Cumartesi günü “İbo Show” programında yaşanan bu gelişmeden sonra ise magazin gündemi İbrahim Tatlıses'in Gülçin Karakaya ile evlendiği haberi ile çalkalandı. İbrahim Tatlıses ise bunun üzerine yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamayla ise herkesi şaşırtan Tatlıses, Gülçin Karakaya ile ilgili; “Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği.” Dedi.

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evlendi mi?

İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses, aylar önce yaptığı bir paylaşımda Gülçin Karakaya'yı asistanı olarak tanıtmıştı.
Canlı yayında evlendiğini duyuran İbrahim Tatlıses, Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti.
26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile evlendiği yönündeki haberlerle kısa sürede gündem olan 69 yaşındaki ünlü sanatçı, sözlerinin yankı bulmasının ardından Hürriyet Kelebek'e açıklama yaptı. Karakaya ile resmi olarak nikah masasına oturmadıklarını belirten Tatlıses, "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" dedi. Daha önce Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'la resmi olarak nikah masasına oturan Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz" sorusuna ise "Zaman ne gösterir bilinmez" yanıtını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses İbo Show
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