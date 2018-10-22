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Evlenmeye hazırlandığı kadını öldürüp, yanındaki adamı yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 00:45 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, Bayram A.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, Bayram A. (65) evlenmek üzere olduğu Seval Sargün (37) ve birlikte gördüğü Ali İhsan Doğu’yu (56) bıçakladı. Seval Sargün hastanede yaşamını yitirirken, Ali İhsan Doğu ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan Bayram A. polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Afyonkarahisar merkezindeki pazar yerinde meydana geldi. Bayram A., iddiaya göre evlenmek üzere olduğu Seval Sargün’ü, Ali İhsan Doğu ile birlikte görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bayram A., üzerindeki bıçakla Seval Sargün ile Ali İhsan Doğu'yu çeşitli yerlerinden yaraladı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılan Seval Sargün ve Ali İhsan Doğu'ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Daha sonra yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Seval Sargün kurtarılamadı, Ali İhsan Doğu'nun ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan Bayram A.’yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Bayram A., polis merkezindeki ifadesinde Seval Sargün ile evleneceklerini ancak Ali İhsan Doğu ile ilişki yaşadığını öğrenince cinnet getirip bıçakladığını kaydetti. Bayram A.’nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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