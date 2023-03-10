Evler, mahalleler birer birer sular altında kalıyor! Türkiye'nin 1 numarası, bir ilçeyi adeta göle çevirdi: Yıkım başladı

Yusufeli ilçesi baraj sularıyla adeta boğuşuyor. Barajdaki su miktarı 83 milyon metreküpe, yüksekliği ise 78 metreyi bulurken evlerin, mahallelerin sular altında kalması nedeniyle ilçe başka bir noktaya taşınıyor. İlçenin yıkımlar öncesi ve sonraki hali havadan görüntülendi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK 5. BARAJI

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi buldu, depolanan su miktarı ise 83 milyon metreküpe ulaştı.

BİNALAR YIKILIYOR

Su seviyesi her gün yükselmesiyle karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Yeni yerleşim yerine taşınma işlemi neredeyse tamamlanırken, boşaltılan konutlar ve kamu kurumlarına ait binalar hurdaları için yıkılıyor.

İş makinesi eşliğinde gerçekleştirilen yıkımlar, su seviyesinin ilçe merkezine ulaşmadan tamamlanması planlanıyor.

9 YILDA AÇILDI

Temeli 2013'te atılan Yusufeli Barajı'nın çalışmaları 9 yıl sürdü. 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı öncesi ve sonrası havadan görüntülendi.

(İHA)

