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"Evler ve Evi Yuva Yapan Kadınlar" keçe sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Emekli Ziraat Mühendisi Özgür Dönmez'in keçeden yaptığı 300 parça sanat eserinden oluşan "keçe" sergisi, sanatseverlerden tam not aldı

Emekli Ziraat Mühendisi 54 yaşındaki Özgür Dönmez'in keçeden yaptığı 300 parça sanat eserinden oluşan sergiye, Ankaralı sanatseverlerin ilgisi devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan, "Evler ve Evi Yuva Yapan Kadınlar" keçe sergisinde, keçeden yapılan ev ve kadın motiflerinin bulunduğu takılar, çantalar, şapkalar ve yelekler ile Salvador Dali, Pablo Picasso gibi ünlü ressamların keçeye işlenmiş resimleri yer alıyor.

AA muhabirine emekli olduktan sonra Etimesgut Belediyesince açılan keçe kursuna katıldığını anlatan Dönmez, iki sene boyunca biriktirdiği el emeği ürünleri, sergileme kararı aldığını söyledi.

Evi, yuva haline dönüştürenin kadın olduğunu vurgulamak amacıyla kadın ve ev konularını birleştirdiğini ifade eden Dönmez, serginin ismini Ordu'da yaşayan annesinden esinlenerek koyduğunu belirtti.

Dönmez, şöyle konuştu:

"Zaman zaman annemlerin evine gidiyorum. Annem olmadığı zaman ev aynı ev ama evin ruhu gidiyor. Eşyaların üzerini örtülmüş halde buluyorum. İçim daralıyor, nefes alamıyorum. Fark ettim ki, annem olduğunda ben eve koşarak gidiyorum. Annem kapıyı açıyor, bir yandan yemek kokuları geliyor, ev ışıl ışıl. O zaman fark ettim ki bir gün önce o taş bina annemin gelmesiyle yuva haline dönüşmüş. Ben de kadın ve evi burada birleştirme kararı aldım."

Keçe sergisi, 17 Mart Pazar gününe kadar gezilebilecek.

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