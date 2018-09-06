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Evler ve otellerin yakınında çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerleri ile bazı otellerin bulunduğu bölge yakınındaki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi, mahallelinin de desteğiyle söndürüldü

Bodrum ilçesinde, yerleşim yerleri ile bazı otellerin yakınındaki arazide çıkan yangın, itfaiye ve mahallelinin desteğiyle söndürüldü.

Gümbet Mahallesi Albay Kemal Topal Caddesi'ndeki boş alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere, itfaiyenin yanı sıra mahalleli de bahçe hortumu ve su dolu kovalarla müdahale etti. Bölgedeki evleri ve bazı apart ve otelleri de tehdit eden yangın, mahalleliye ve tatilcilere bir süre panik yaşattı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de bölgede hazır bekledi.

Ekiplerce söndürülen yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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bodrum gümbet itfaiye Muğla otel yangın

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