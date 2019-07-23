Evlerden 100 bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde boş olduğunu tespit ettikleri 4 eve kapılarının kilitlerini düşürerek girip yaklaşık 100 bin TL’lik vurgun yapan 2 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan kadınlardan birisi 8 aylık hamile çıktı.

Olay, 20 Haziran tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 2 kadın yardım toplamak istediklerini söyleyerek mahallede bulunan bir siteye girdi. Sitede bulunan bir apartmana giren kadınlar, içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri 3 daireye, yanlarında getirdikleri özel aparatlarla kapı kilidini düşürerek girdi. Girdikleri 3 daireden yaklaşık 40 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı 10 dakika içerisinde çalan kadınlar, daha sonra apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Evlerine döndüklerinde soyulduklarını anlayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis her yerde onları ararken, yine hırsızlık yaptılar

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatırken, 15 Temmuz tarihinde Kocatepe Mahallesi Kazım Özalp Caddesi’nde bulunan bir eve giren şahıslar, aynı yöntemle yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. 4 farklı olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde evlere giren şahısların F.K. (28) ve H.A. (24) isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Kadınların yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, kadınların Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde olduklarını tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda F.K. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı.