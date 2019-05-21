Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri evlerden toplam 200 bin TL değerinde otomobil, ziynet eşyası ve para çalan çetenin üyelerinden biri İstanbul’da bulunan lüks bir rezidansta alem yaparken yakalandı.

Olay, 27 Mart tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir otomobil ile mahalleye gelen 4 kişi, girdikleri 3 evden toplam 200 bin TL değerinde ziynet eşyası para ve 1 adet otomobil çalarak kayıplara karıştı. Vatandaşlardan art arda gelen ihbarlar üzerine olay yerine giden Kocaeli Emnieti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Daha önce yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde evleri soyan şahısların M.H.K., F.Y., A.C. ve C.G. (23) olduğu ve şahısların hırsızlık için İstanbul’dan Kocaeli’ye geldikleri tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler tarafından 30 Nisan tarihinde yapılan operasyonda M.H.K. ve F.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlükleri işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Ekipler tarafından diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken A.C. isimli şahıs işlediği farklı bir suçtan dolayı Bursa’da gözaltına alınarak tutuklandı.