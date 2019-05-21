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Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri evlerden toplam 200 bin TL değerinde otomobil, ziynet eşyası ve para çalan çetenin üyelerinden biri İstanbul’da bulunan lüks bir rezidansta alem yaparken yakalandı.Olay, 27 Mart tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri evlerden toplam 200 bin TL değerinde otomobil, ziynet eşyası ve para çalan çetenin üyelerinden biri İstanbul’da bulunan lüks bir rezidansta alem yaparken yakalandı.
Olay, 27 Mart tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir otomobil ile mahalleye gelen 4 kişi, girdikleri 3 evden toplam 200 bin TL değerinde ziynet eşyası para ve 1 adet otomobil çalarak kayıplara karıştı. Vatandaşlardan art arda gelen ihbarlar üzerine olay yerine giden Kocaeli Emnieti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Daha önce yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde evleri soyan şahısların M.H.K., F.Y., A.C. ve C.G. (23) olduğu ve şahısların hırsızlık için İstanbul’dan Kocaeli’ye geldikleri tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler tarafından 30 Nisan tarihinde yapılan operasyonda M.H.K. ve F.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlükleri işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Ekipler tarafından diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken A.C. isimli şahıs işlediği farklı bir suçtan dolayı Bursa’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Lüks rezidansta alem yaparken yakalandı
Ekiplerce sürdürülen incelemelerde C.G. isimli zanlının İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan bir rezidansta alem yaptığı belirlendi. Harekete geçen ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda C.G. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen C.G. işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Öte yandan şahısların bir eve girmeleri ve park halindeki otomobili çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda şahısların bir binanın önüne gelerek eve girdikleri ve bir süre sonra çıkıp koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
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