HABER

Evlerden hırsızlık yapan 5'i kadın 6 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 17:40 | Son Güncelleme

AKSARAY'da kendilerine aile görüntüsü verip, girdikleri apartmanlarda çaldıkları kapı ziline cevap vermeyen evlerden hırsızlık yapan 5'i kadın 6 akraba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  Olay, 15 Aralık günü Hassas Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

Evlerden hırsızlık yapan 5'i kadın 6 kişi tutuklandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kendilerine aile görüntüsü verip, girdikleri apartmanlarda çaldıkları kapı ziline cevap vermeyen evlerden hırsızlık yapan 5'i kadın 6 akraba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 15 Aralık günü Hassas Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Akraba olan Aysel I. (29), Raziye I. (52), Nafiye P. (27), Aysun G. (21) ve Sevgi I. (26), yanında 5 yaşındaki kızıyla birlikte kendilerine aile görünümü verip bir apartmana girdi. Binadaki evlerin kapı zillerini çalıp, evde biri olup olmadığını kontrol eden 5 kadın, evde kimsenin olmadığı bir evin kapısını zorla açıp içeri girdi. Kadınlar evden 10 bin lira değerinde altın takı ile bin 500 lira değerinde parfüm ve süs eşyası çalıp, binadan uzaklaştığı sırada durumu fark eden çevredeler polise haber verdi. 5 kadın, sokak içinde kendilerini bekleyen Özgür T.'nin (25), otomobiline bindiği sırada polis tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada 6 kişinin aynı mahallede, 30 Eylül günü aynı yöntemle 4 evden 20 bin lira, bin 200 euro ve 70 bin lira değerinde altın takı çaldığı saptandı. 5'i kadın 6 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Evlerden hırsızlık yapan 5'i kadın 6 kişi tutuklandı

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralıAlacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Öğrenci servisinde mide bulandıran olayÖğrenci servisinde mide bulandıran olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

'Aldatıyorsun' dedi, tüfekle öldürdü!

'Aldatıyorsun' dedi, kabusu yaşattı!

Bu da Trabzonlu vatandaşın kış bahçesi

Bu da Trabzonlu vatandaşın kış bahçesi

Amatör balıkçının oltasına takıldılar! Her şey 4 saatte oldu

Amatör balıkçının oltasına takıldılar! Her şey 4 saatte oldu

6 çocuk babası! Ağlaya ağlaya izledi

6 çocuk babası! Ağlaya ağlaya izledi

Sivas kangalları Anadolu'nun kar leoparları

Yazın ölüyor, kışın yeniden doğuyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.