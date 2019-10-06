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Evlerden musluk bataryaları çalan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde girdiği 3 evden banyo dolapları ve mutfak tezgahlarını kırarak musluk bataryalarını çaldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tolga Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evlerden musluk bataryaları çalan şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde girdiği 3 evden banyo dolapları ve mutfak tezgahlarını kırarak musluk bataryalarını çaldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tolga Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ofis Geçidi Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Apartmandaki 3 daireye girilerek, banyo dolapları ve mutfak tezgahlarının kırıldığı ve musluk bataryalarının sökülerek çalındığını gören apartman sahibi olayı polise bildirdi. İhbar üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, hırsızlık olayını Tolga Doğru'nun yaptığını belirledi. Doğru, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Tolga Doğru, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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