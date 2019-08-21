Evlerden telefon ve elbise çalan şüpheli yakalandı

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde farklı günlerde çeşitli evlere girerek elbise, telefon ve ziynet eşya çalan şüpheli, incelenen güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek, devriye atan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı günlerde mahalledeki 3 evin balkon ve pencerelerinden girilerek elbise, telefon ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine kendilerine ulaşan şikayetler üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, eşkal ve ifadeler doğrultusunda başlattığı araştırmalar kapsamında mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede evlere girerek hırsızlık yapan şahsın çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan Cevzet D. (20) olduğu belirlendi. Şahsın genellikle eski garaj civarında dolandığını tespit eden polis, bölgede devriye attığı sırada şüpheli Cevzet D.’yi yakalayarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Cevzet D.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



