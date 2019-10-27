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Evlere dadanan genç kız çetesi kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de 4 ayrı evden hırsızlık yapan genç kız çetesi yakalandı.

Küçükçekmece’de 4 ayrı evden hırsızlık yapan genç kız çetesi yakalandı. Kızların evlere giriş anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Adli makamlara sevk edilen gençler tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, 7 ve 20 Ekim arasında Küçükçekmece’de 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahısları tespit etti. Sedef Ç. (20) ve Ş.U. isimli genç kızlar, 21 Ekim günü Kanarya Mahallesi’nde yakalandı. Genç kızların, sorgusunda Sedef Ç.’nin 5 evden hırsılık, 1 adet mala zarar verme suçlarından, Ş.Ü.’nün ise 10 evden hırsızlık, 4 adet mala zarar verme, 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Kızlar çetesi kamerada
22 Ekim günü adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızların evlere giriş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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