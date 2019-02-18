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Evlere dadanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

Evlere dadanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede ev hırsızlıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlıları olarak belirlenen A.G ve B.N'nin, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Çerkezköy hırsızlık Kapaklı Saray Tekirdağ

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