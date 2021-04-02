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Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

02.04.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kapıların dilini düşürme yöntemini kullanarak girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan suç makinesi 3 hırsız yakalandı.

Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kapıların dilini düşürme yöntemini kullanarak girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan suç makinesi 3 hırsız yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, kucağındaki bebeği ile polis aracına bindirildi.

Olay, 26 Mart tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapı dilini düşürme yöntemi ile girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 2 evin de aynı şahıslar tarafından soyulduğunu tespit etti. Ekipler tarafından kimlikleri belirlenen E.G., G.B., S.G. isimli 3 şüpheli İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden E.G.’nin 76 adet, G.B.’nin 36 adet, S.G.’nin ise 12 adet suç kaydı olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık suçları olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülürken, şüphelilerden biri, polis aracına kucağındaki bebeği ile bindirildi.

Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

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