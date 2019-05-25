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Evlere dadanan suç makinesi kız kardeşler yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gündüz vakti girdikleri evden 2 bin 500 TL para ve ziynet eşyası çalan 2 kız kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gündüz vakti girdikleri evden 2 bin 500 TL para ve ziynet eşyası çalan 2 kız kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Eve girme anları güvenlik kamerasına yansırken, kız kardeşler suç makinesi çıktı.
Olay, 17 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin denince ilçesi Çenedağ Mahallesi Engin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde b ulunan apartmana gelen 3 kadın evin giriş katında bulunan evin zilini çalıp, içeride kimse olmadığını anlayınca kapıyı kartla açarak içeri girdiler. Evde bulunan 2 bin 500 TL para ve yaklaşık bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alan şahıslar, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında evin soyulduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Evi soyan hırsızlardan 2’si kardeş çıktı
İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve güvenlik kamerası incelemelerinde eve giren kadınlardan 2’sinin S.Ö. (26) ve G B. (29) olduğu tespit edildi. Şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar neticesinde S.Ö. ve G.B. isimli kız kardeşlerin Yalova’da olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından Yalova’da düzenlenen operasyonda S.Ö. ve G.B. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan S.Ö.’nün hırsızlıktan 25 adet, G.B.’nin ise hırsızlıktan 12 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Şahısların eve girme anı kamerada
Olaya karıştığı tespit edilen 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, kız kardeşlerin hırsızlık için geldikleri binaya girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda şahıslar binaya giriyor. Bir süre sonra tekrar girdikleri binadan çıkarak uzaklaşıyorlar.

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