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Evlere ekmek dağıtımı başladı! İçişleri'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 13:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar'da fırıncılar sokaklarda dolaşarak ekmek sattı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, yasak kapsamındaki illerde ekmek dağıtımının, vali ve kaymakamlar tarafından yapılan planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başlatıldığını ve dağıtımın sorunsuz şekilde ilerlediğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı aldı. İstanbul'daki fırınlar ekmek üretimine devam ediyor. Üsküdar'daki bir fırında üretilen ekmekler sabahın erken saatlerinde araçlara yüklendi. Araçlar farklı mahallelere giderek vatandaşlara ekmek satmaya başladı. Bir taraftan fırıncılar araçlardan ekmek satışının iki gün boyunca bu şekilde yapılacağı anonsları yaparak, vatandaşlara sağlığınız için evde kalın çağrısı yaptı. Zeynep Kamil Mahallesi'nde pek çok vatandaş ekmek almak için evlerinden sepet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ekmek almak için sokağa indi.

"KURALLARA UYUYORUZ"

Evinin penceresinden ekmek alan Binnaz İnce, "Zaten biz hiç sokağa çıkmıyorduk. Kurallara uyuyoruz. Ekmekler için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Üsküdar'da yaşayan Hüsnü Birol Şükrücü, "Evdeyiz, karara uyuyoruz. Hepimiz evdeyiz. Bu hastalık bitecek hepimiz kurtulacağız. Çıkmayın, evde kalın. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak hepimizin evde kalması lazım" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN FIRINCILARA ALKIŞLA TEŞEKKÜR

Vatandaşlar ekmek satışı sırasında pencerelerinden fırıncılara alkışlarla teşekkür etti. Üsküdar'da bulunan fırının işletmecisi Niyazi Aslan, "Bugün sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Ama fırınlarımız gece boyunca imalatlarını sürdürdüler. Kendi servis araçlarımızla mahallelere servis yapacağız. Belediye yetkilileri de fırınlardan ekmek alıp dağıtım yapacaklar. Halkımızı hafta sonu iki gün hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Kimse paniğe kapılmasın. Ekmek konusunda özellikle İstanbul'un hiçbir ihtiyacı olmayacak. Bunun için fırınların altyapıları hazır. Gün boyu belli saatlerde bütün mahallelere servisler yapılacak" diye konuştu.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalar yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların evlerine dağıtım yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasak kapsamındaki illerde ekmek dağıtımının, vali ve kaymakamlar tarafından yapılan planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başlatıldığı, dağıtımın sorunsuz şekilde ilerlediği belirtildi.

Kaynak: DHA-AA

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