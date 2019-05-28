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EVLERE PENCERELERDEN GİREN HIRSIZLAR OTURDUKLARI REZİDANSTA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

  İstanbul'da çok sayıda hırsızlıktan aranan 2 şüpheli  polisin operasyonu sonucu Ümraniye'de oturdukları rezidansta yakalanarak gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da çok sayıda hırsızlıktan aranan 2 şüpheli polisin operasyonu sonucu Ümraniye'de oturdukları rezidansta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyaları ve televizyonlar ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ REZIDANSA KADAR TAKİP ETTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis hırsızlığın olduğu yerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera görüntüleriyle takip edilen otomobilin Ümraniye'de bulunan havuzlu bir rezidansa girdiği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler sitenin güvenlik görevlileriyle görüştüklerinde içeri giren kişilerin 3 ay önce bir ev kiraladıklarını öğrendi.

BASKIN YAPILIP YAKALANDILAR
Polisin sabaha karşı siteye yaptığı baskında şüpheliler Mahmut A.(20) ile 17 yaşındaki B.Ş. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 adet çalıntı televizyon ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelilerden Mahmut A.'nın daha önceden 8 kez hırsızlık, 5 kez uyuşturucu madde bulundurmak, 3 adet yaralama ve silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli B.Ş.'nin ise daha önceden 10 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

PENCERELERDEN GİRİYORLARMIŞ
Şüphelilerin evlere dışardan tırmandıkları daha sonra ellerindeki tornavida ile pencereleri açarak içeri girdikleri, bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları öğrenildi. Görüntülerde şüphelilerin ikinci kattaki bir daireye dışardan tırmandıkları daha sonra pencereden içeri girdikleri görüldü. Şüphelilerin evlere girdikten sonra televizyon, ziynet eşyaları hatta halı bile çaldıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR
Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mahmut A., Asayiş Şube Müdürlüğünden yaşı küçük olan B.Ş. ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

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