HABER

Evlere temizliğe giderken köyüne dönüp, besiciliğe başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:45 | Son Güncelleme

ANKARA'da evlere temizliğe giderek aile ekonomisine katkı sağlayan, damar tıkanıklığı hastalığı nedeniyle el parmaklarının bazıları ucundan kesilen Fadime Kutlu (48), doktorların 'oksijeni bol yerde yaşaması' yönündeki tavsiyesini de dikkate alarak Aksaray'daki köyüne döndü.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- ANKARA'da evlere temizliğe giderek aile ekonomisine katkı sağlayan, damar tıkanıklığı hastalığı nedeniyle el parmaklarının bazıları ucundan kesilen Fadime Kutlu (48), doktorların 'oksijeni bol yerde yaşaması' yönündeki tavsiyesini de dikkate alarak Aksaray'daki köyüne döndü. İşkur'un bedensel engellilere yönelik hibe desteğiyle aldığı 4 büyükbaş hayvan sayısını 8'e çıkartan Kutlu, besicilik yapıp, hayvanların süt ve yoğurdunu satarak geçimini sağlıyor.
Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Sipahiler köyünde oturan Firdevs Kutlu, 32 yıl önce evlenip, eşiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Evliliğinden 6 çocuğu olan Kutlu, evlere temizliğe gidip aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştı. 10 yıl önce damar tıkanıklığı hastalığına yakalanan Kutlu'nun, hastalığı nedeniyle sağ elinden üç parmağı ve sol elinden 4 parmağı kesildi. Doktorlar oksijeni bol olan yerde yaşamasını tavsiyesi üzerine ailesiyle birlikte 5 yıl önce köyüne geri döndü.
Ankara'da iken eşi İrfan Kutlu'nun boyacılık yaptığını, kendisinin de evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştığını belirten Firdevs Kutlu, hastalığı nedeniyle el parmaklarında kesikler oluşmasına rağmen yaşam mücadelesini bırakmadığını belirtti. Doktorların tavsiyesi ve ekonomik durumlarını da göz önüne alarak köyüne yerleştiğini ifade eden Kutlu, şunları söyledi:
''10 yıl önce damar tıkanıklığı hastalığına yakalandım. Evlere temizlik yaparak geçimimizi sağlamlaya çalıştığımdan el ve ayak parmaklarım sürekli suya temas ediyordu. Bu da hastalığımı etkiliyordu. Doktorlar, oksijeni bol yerde yaşamamı tavsiye etti. Ekonomik durumu da göz önüne olarak köye yerleştik. 3'ü evli, 6 çocuğum var. Şu an biri askerde, bir kızım da eşimden boşanıp, 2 çocuğuyla birlikte bizimle yaşamaya başladı. 2 yıl önce köy muhtarımız, İşkur'un bedensel engellilere yönelik büyükbaş hayvan hibesinde bulunduğunu söyledi. İşkur vasıtasıyla 4 büyükbaş hayvan aldım. Bu hayvan sayısını 8'e çıkarttım. Şimdi besicilik yapıp, hayvanların süt ve yoğurduğunu satarak geçimimizi sağlıyoruz.''
Hastalığı nedeniyle oksijen terapisi olarak bilinen ozon tedavisinin sürdüğünü belirten Kutlu, ''Köye yerleştikten sonra hastalığımda biraz düzelme oldu. Şu an yine ozon tedavisi görüyorum; ama eskiye oranla çok iyi hissediyorum. Ozon tedavisinin masraflarını da yine kendim karşılıyorum. Devlet karşılamıyor. Beslediğim 8 hayvanla, geçimimize sağlamaya çalışıyoruz. Ahır da kayınpederime ait. Eğer devletin desteği olursa, bu işi daha da genişletmek istiyorum'' diye konuştu.
Kutlu, büyükbaş hayvanlarından 4'üne torunlarının adı olan Şeyma, İlayda, Efe ve Merve koyduğunu ve isimleriyle seslendiğini kaydetti. Diğer kadınlara da kendi işlerini kurma konusunda tavsiyede bulunan Kutlu, "Bulunduğum köydeki kadınların kendi işini kurmaları konusunda örnek oluyorum. Birçok kadın benim gibi kendi işini kurarak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor. Kendi gelirimi sağlamak, öz güvenimi artırdı ve evime huzur geldi. Benim burada en büyük destekçim, eşim oldu. Bunun yanında günlerimi ineklerime bakarak ve buzağılarımı severek geçiriyorum" dedi.

​FOTOĞRAFLI

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
Kapadokya 2020 yılında 7 milyon turiste ulaşmak istiyorKapadokya 2020 yılında 7 milyon turiste ulaşmak istiyor
Bankta yaşayan kadın, sıcak yuvaya kavuştuBankta yaşayan kadın, sıcak yuvaya kavuştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii inşaatında son durum! Havadan fotoğraflandı

Taksim Camii'nde sona doğru!

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 94 kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! Soykırımı tanımışlar

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! 1965'te tanımışlar

Son dakika! Kuzey Irak'ta 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.